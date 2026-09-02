Dudignac: Convocante festejo por el día de la niñez

Una tarde soleada con buena temperatura, el predio de los galpones del ferrocarril a pleno y la gente, mucha gente, disfrutando del festejo del día de la niñez en Dudignac. Hermita Gómez, delegada de la localidad y organizadora, en diálogo con “Un Plan Perfecto” (Supernova 97.9) se sinceró y dijo que “nos llamó poderosamente la atención a nosotros tambien la gran concurrencia. Habitualmente lo hacen los bomberos pero este año avisaron que no iban a poder hacerlo por falta de presupuesto. El pueblo ha respondido de una manera tremenda, si no, no hubieramos podido hacerlo”. Hermita contó que donaron golosinas, bebidas, helados, pero hubo gastos. Al hacerlo en el predio del parque habia que tener más juegos de los que ya hay, y por supuesto baños químicos, y “tenes que seguir comprando cosas, materia prima. Pedimos colaboración a los productores y todos han donado dinero. Logramos hacer una fiesta grande pero no pensé que iba a ser tan grande”. Calcularon que hubo cerca de mil personas.

La localidad tiene una matrícula de 300 chicos, “pero compré 400 regalos, para que haya para todos, porque iban venir de Morea y de pueblos vecinos, de El Provincial, de 9 de Julio. Trajimos una pochoclera donada. Tuvimos chocolate gratis, gaseosas, helados”. Ademas contó que “hubo 100 sorteos de regalos que donó gente. Nos sobrepasó. Mucha familia con sus chicos”. Se dió todo, incluso el día. “Habiamos puesto horario de 14 a 16 30 y tuvimos que estirarlo. Nosotros felices de que la gente haya podido disfrutar de un dia con sus niños, en familia, contentos, agradecidos. Para eso estamos, trabajé con mi equipo personal, para no involucrar a la Delegación porque no tengo para pagar horas extra. Desde el municipio me mandaron agentes de tránsito, y nos donaron vasos, aunque tuve que salir a comparar más porque la gente nos superó”.

Ante la consulta sobre si entendía que esta fue, involuntariamente, una muestra de convocatoria, en la antesala de una año electoral bien pudo haber llamado la atención de más de un espacio o dirgente, ante lo cual, cauta, dijo que “tomemoslo así, a mi me sorprendió….tuvimos gente de Mosconi, de muchos lados. Pero lo hice para festejar el dia del niño”. Y agregó : “Los productores, a quienes escucho quejarse por los caminos, aun asi han donado, se ha ofrecido a colaborar, y eso es porque saben que mi telefono esta disponible siempre y siempre tienen una respuesta, que a veces es un no, pero saben que estamos”.

Hermita contó que “invitamos a la intendente, al secretario de Gobierno, a los demás delegados…no hubo presencia de ellos pero sí de la gente”. Y cerró sin poder ocultar su satisfacción por lo que fue la respuesta de la gente: “Tenemos la felicidad de haberlos podido atender a todos, esto es lo que somos, nacimos para servir”.