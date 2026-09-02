Bacheo en la city

El municipio informó sobre los trabajos de bacheo que se están realizando en Avenida Mitre y Santiago del Estero. Ayer se rellenaron con hormigón sectores, tramos deteriorados. Se recuerda circular por la zona con precaución, ya que el tránsito está restringido y, especialemnte, respetarla señalización colocada para el fraguado del nuevo pavimento que, según se informó, demanda un tiempo de aproximadamente 20 días.