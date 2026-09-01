Los radicales rebeldes mostraron los dientes en Ayacucho

Dirigentes disidentes de la Unión Cívica Radical se reunieron en la ciudad bonaerense de Ayacucho con el objetivo de delinear una estrategia política para competir por la gobernación de la provincia de Buenos Aires.

La cumbre marcó un nuevo capítulo en la creciente disputa por la conducción de la Unión Cívica Radical en la provincia de Buenos Aires. El encuentro, organizado por el espacio Construir Buenos Aires, sirvió para marcar distancia de la cúpula partidaria oficialista y ratificar la intención de este sector de encabezar una propuesta electoral propia.

El anfitrión fue intendente local, Emilio Cordonnier, y reunió a figuras clave del armado opositor interno como la diputada provincial Alejandra Lordén, los jefes comunales Franco Flexas de General Viamonte, Lucía Gómez de Gonzales Chaves y Martín Randazzo de General La Madrid, además de dirigentes y técnicos regionales. Durante la jornada, debatieron sobre la realidad bonaerense y plantearon la necesidad de consolidar un radicalismo con mayor presencia, iniciativa y protagonismo político. El propósito central de esta facción es diseñar una alternativa electoral firme y capaz de asumir la administración del Estado provincial.

El impacto político del evento repercute de manera directa en el equilibrio de poder del radicalismo bonaerense. La movilización de este bloque disidente profundiza las tensiones en los órganos de representación partidaria, como el Foro de Intendentes Radicales y la Convención Provincial, donde las fuerzas entre el oficialismo y la oposición interna se encuentran fuertemente parificadas. Esta paridad ha paralizado decisiones clave y obligado a conformar mesas de negociación para evitar fracturas expuestas. Construir Buenos Aires busca presionar a la estructura tradicional para priorizar la gestión territorial y el desarrollo productivo y como parte de su estrategia de expansión, continuarán organizando estas mesas de debate en diferentes distritos.