Festejos por los 10 años del Orquesta 9 de Julio

La Orquesta 9 de Julio celebra una década de trayectoria con tres conciertos gratuitos organizados por la Municipalidad. Cristian Luzza, director, Maestro y alma de este proyecto desde su creación, allá por 2016, que arrancó con ocho integrantes y hoy reúne a 45 músicos, que además se pueden desplegar en diferentes formatos y ensambles.



cantante, compositor, guitarrista, arreglador,

productor y docente, tiene seis discos editados y ha tocado con músicos como

Fito Páez, Liliana Herrero y Palo

Pandolfo entre muchos otros.

