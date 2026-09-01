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Festejos por los 10 años del Orquesta 9 de Julio

La Orquesta 9 de Julio celebra una década de trayectoria con tres conciertos gratuitos organizados por la Municipalidad. Cristian Luzza, director, Maestro y alma de este proyecto desde su creación, allá por 2016, que arrancó con ocho integrantes y hoy reúne a 45 músicos, que además se pueden desplegar en diferentes formatos y ensambles.
Los festejos comienzan el viernes 4 de septiembre a las 20:00 en el Salón Blanco Municipal, donde la orquesta ofrecerá un recital propio. El sábado 5, también a las 20:00 y en el Salón Blanco, hará una presentación conjunta junto a «Aire Líquido», ensamble invitado con su propuesta que cruza lo acústico con lo electrónico y lo visual. El cierre oficial será el domingo 6 de septiembre a las 18:00 en la Plaza Belgrano. La actuación principal estará a cargo del cantautor Lucio Mantel, acompañado por la orquesta en un espectáculo que reunirá a más de 50 artistas en escena para celebrar diez años de música y comunidad. Mantel es cantante, compositor, guitarrista, arreglador, productor y docente, tiene seis discos editados y ha tocado con músicos como Fito Páez, Liliana Herrero y Palo Pandolfo entre muchos otros.

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