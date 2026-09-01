Festejos por los 10 años del Orquesta 9 de Julio

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La Orquesta 9 de Julio celebra una década de trayectoria con tres conciertos gratuitos organizados por la Municipalidad. Cristian Luzza, director, Maestro y alma de este proyecto desde su creación, allá por 2016, que arrancó con ocho integrantes y hoy reúne a 45 músicos, que además se pueden desplegar en diferentes formatos y ensambles.