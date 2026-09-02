Calcagno: “No fue un salto, fue un proceso”



La flamante concejal de La Libertad Avanza (LLA), María Silvia Calcagno, que asumió el jueves pasado en reemplazo de Pablo Giacomino, estuvo en ‘Temprano para todo’ (Supernova 97.9) sobre su pasado como presidenta del comité de la UCR local y en sus primeras palabras se excusó diciendo que dejó de serlo en 2015: “No fue un salto, fue un proceso, en el que ocurrieron montones de situaciones, de hechos de coyuntura del país y procesos personales”. Y agregó que “La presidencia del comité fue en 2012. A lo largo de estos años corrió mucha agua bajo los puentes, pasó mucha vida, procesos donde tuvieron que ver situaciones personales y de otro tipo” y negó la falta de convicciones que le endosa una de las bolillas de este medio en la publicación del 31 de agosto último (“Lo ocurrido el jueves en El Provincial marcó las flojas convicciones doctrinarias de la Doctora Calcagno y por añadidura del reemplazado Giacomino que de pronto descubrió que no estaba para esto, que no podía con familia, trabajo y política y prefirió marcharse”). Calcagno completó diciendo que “no fue un salto, porque yo dejé de militar cuando termina el gobierno de Walter (Battistella) en el 2015”.

El resto de la entrevista giró sobre el rol del concejal y sus expectativas en el Concejo Deliberante y de la diversidad de militantes en LLA: “Es un partido nuevo que se va a nutrir con personas que vengan de diferentes caminos” y lo contrastó con el proceso nacido el 17 de octubre de 1945 con el peronismo “que entonces se nutrió de radicales. El PRO se nutrió de peronistas y ahora LLA se nutre de personas que hemos caminado diferentes militancias. No hay libertarios puros”. Y finalizó diciendo que “solo tengo gratitud por mi paso por el radicalismo”.