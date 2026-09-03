¿Le fue a pedir a Messi o a Scaloni?

La intendente María José Gentile se reunió con Claudio «Chqui» Tapia, en su versión de presidente de la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE), con el objetivo de reestructurar el tratamiento de la basura en el distrito. El encuentro, en la sede del organismo estatal, fue para gestionar una intervención directa en el actual basural de la ciudad. La urgencia radica en las condiciones del predio local, un espacio que requiere de acciones inmediatas para evitar que las deficiencias operativas deriven en una crisis ambiental y sanitaria, un patrón tristemente común en diversas localidades.

La jefa comunal confirmó que la próxima semana un equipo de especialistas técnicos del CEAMSE desembarcará en Nueve de Julio para realizar un relevamiento del terreno, diagnosticar sus necesidades más urgentes y trazar una hoja de recomendaciones técnicas para su saneamiento y modernización.

La transición de un basural a cielo abierto a un relleno sanitario controlado ha sido una promesa de difícil cumplimiento debido a los altos costos de infraestructura, la necesidad de maquinaria pesada permanente y la falta de planificación a largo plazo.En el caso de Nueve de Julio, el basural está desbordado y fuera de control. Además está prácticamente el el límite de égido urbano. Cuando un basural pierde su capacidad operativa o carece del manejo técnico adecuado, las consecuencias las sufre la comunidad. Vectores de enfermedades, riesgos de contaminación de las napas por la filtración de lixiviados y las emisiones de gases que suelen derivar en incendios espontáneos, conforman un cuadro de riesgo que la actual gestión ya conoce, ya las ha padecido el verano pasado y busca desactivar antes de que empeice la temporada de calor. El riesgo es inminente y un incendio desbordado del basural con el humo hacia la ciudad sería un escenario de consecuencias definitivas para la gestión. La decisión de buscar la asistencia del CEAMSE es un reconocimiento tácito de que las herramientas y capacidades locales ya no son suficientes para administrar el volumen y la complejidad de la basura urbana. Con más de cuarenta años de trayectoria, el CEAMSE nació precisamente como una respuesta estatal unificada entre la Provincia y la Ciudad de Buenos Aires para erradicar los basurales a cielo abierto y la incineración descontrolada, prácticas que dominaron hasta finales de la década de 1970. A lo largo de los años, el organismo evolucionó desde la simple administración de rellenos sanitarios hacia la creación de los denominados «complejos ambientales». En estos espacios, la basura ha dejado de ser vista exclusivamente como un desecho para convertirse en un recurso. La institución lidera procesos de reciclaje, valorización de materiales y, de manera crucial, la captura del biogás emanado por la descomposición de la materia orgánica para transformarlo en energía renovable.