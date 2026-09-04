Ruben Silva: «el sector metalúrgico de 9 de Julio se mantiene estable tras la caída del 2025»

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Para Rubén Silva, titular de la Unión Obrera Metalúrgica local (UOM 9 de Julio), en diálogo con ‘Temprano para Todo’ (Supernova 97.9) explicó qu e “el sector metalúrgico de 9 de Julio se mantiene estable tras la caída del año pasado, impulsado por la maquinaria agrícola, las exportaciones y contratos vinculados a Vaca Muerta. Se perdieron en 2025 entre 30-35 empleos registrados, pero las empresas procuran conservar y reubicar a trabajadores capacitados. Y porque además cuesta mucho formar un buen operario metalúrgico”.

Reconoció que “el año pasado tuvimos una caída importante en varias empresas con algunos despidos, pero este año se ha estabilizado. Y después de Expoagro y Palermo, la industria del 9 de julio ha logrado mejorar un poco”.

“9 de Julio es una ciudad muy industrial”, puntualizó Silva, “con empresas que tienen 2/3 empleados, pero también las tenemos de 60 y alguna llega a los 130 empleados, sobre todo con lo vinculado a maquinaria agrícola, casillas rodantes; hay una variedad importante. Y nosotros debemos estar superando fácilmente las 600 personas registradas”.

También Silva referenció las bondades de ser pasante o egresado de la Escuela Técnica para lograr insertarse en el mercado de trabajo. Y dio detalles del conflicto en Acerbrag la acería de la ciudad de Bragado que mantiene un conflicto con sus obreros y del funcionamiento y relaciones con los demás gremios dentro de la CGT de 9 de Julio.