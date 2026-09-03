US Open: En la cancha 12, Navone también ganó

Por Juan M. Jara

No importa a que cancha lo manden, idolatrado McEnroe. Mariano Navone es el mismo, sea el Arthur Ashe o la cancha 12 del complejo Billie Jean King. Hace horas lo demostró venciendo a Mateo Berrettini, en un partido fiel al estilo de ambos: luchado, disputado, aguerrido. La agresividad del italiano frente a un sólido y paciente nuevejuliense, motivado después de la histórica victoria frente a Novak Djokovic el domingo pasado.

Intensos ambos, Berrettini se quedó con el primer set por 6/3, pero desde allí, Navone empezó a construir esa pared que devuelve todo lo que el rival de turno le tira. Igualó la seríe con idéntico 6/3. Después, una sucesión de games luchados, disputados, con mínimas ventajas que se sacaron a lo largo de cada game. Detalles, momentos, fueron construyendo lo que sería la victoria de Navone que se quedó con el tercer set por 6/4 y el partido se definió como había transcurrido desde el comienzo: en tie-break apretado, luchado.

Con el punto decisivo llegó el desahogo y el festejo, desplomándose en el piso de la cancha 12 con su sonrisa, la de siempre, y después el efusivo “Vaaamooos!”, el saludo con su banco, con su equipo, sus padres y con el público que ya le tomó afecto. Imposible no hacerlo frente a un pibe que está cosechando todo lo que sembró desde muy pequeño.

Primera vez en alcanzar tercera ronda del US Open y con su amigo Tomás Etcheverry esperándolo para ver quién de los dos anota su nombre en el cuadro de octavos. Será en un par de días. Por ahora, descanso y a disfrutar. Es el US Open, los ojos del mundo están sobre el glamoroso Torneo de Grand Slam y Mariano está siendo protagonista.

Viste, Big Mac ? Mandalo a la que quieras. Lo de la noche del domingo pasado no fue mágia, tampoco casualidad. Se llama Mariano Navone y lo vas a ver cada vez más seguido en las canchas principales del circuito. Cuestión de tiempo. Acostumbrate, crack.