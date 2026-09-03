Julia Crespo: “El acceso al agua potable fue un logro colectivo”

Tras una histórica batalla judicial de más de 15 años, los vecinos de 9 de Julio lograron una victoria definitiva en defensa de su salud. El Juzgado de Garantías N° 1 de Mercedes dictó un fallo histórico que obliga a la empresa ABSA y a la Provincia de Buenos Aires a garantizar agua potable libre de arsénico para todo el partido, sentando un precedente nacional.

Para hablar sobre este logro colectivo y lo que significó para la comunidad, Julia Crespo, ex integrante de “Todos porel agua” estuvo dialogando enen ‘Temprano para Todo’ (Supernova 97.9) : “Yo soy la cara visible y más conocida de esta lucha, pero no hay que dejar de reconocer, como siempre lo hago, que esto fue una lucha vecinal, donde se involucraron muchos vecinos y vecinas de 9 de julio, donde había un objetivo único y no importaba ningún otro tema. Este es el logro de una comunidad, de una ciudad, de un grupo de personas que, en conjunto, y solidariamente, hicieron una lucha para que se le reconozca el derecho al acceso a agua potable. Y no quiero dejar de mencionar alguien que ya no está con nosotros, varios de los luchadores del grupo que se involucraron mucho, hoy no están con nosotros. Quiero reivindicar al doctor Juan Gabriel Kersich que fue el iniciador y quien nos fue marcando cómo debíamos accionar y quien nos quiso entender a muchos que no podían seguir, nuestros hijos, no podíamos seguir nosotros consumiendo agua con esos niveles de arsénico”.

El fallo establece un estándar obligatorio para todas las prestadoras de agua del país: no superar el límite de 0,01 miligramos de arsénico por litro. De hecho, a raíz de esto, la entrevistada reconoció que ayer se habían recibido diversas consultas desde otros lugares del país al conocerse la noticia.

“El acceso al agua potable fue un logro colectivo” repite Crespo, “basado en análisis que hoy confirman que el agua de la red de ABSA es segura para beber; quienes lo cuestionen deben presentar pruebas, o dirigirse al área de bromatología, que le van a hacer el análisis y ahí tendrá el resultado del agua que entra a su casa”. La lucha vecinal de “Todos por el Agua” queda como precedente para futuros reclamos.