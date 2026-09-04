Mujeres que se encuentran, se acompañan y construyen redes

Estuvieron en Tarde para Todo (Supernova 97.9) Barby y María, integrantes de Mujeres en Movimiento 9 de Julio, una agrupación que nació hace pocos mesess en nuestra ciudad con un objetivo claro: generar un espacio de encuentro, acompañamiento y contención entre mujeres que atraviesan sus días de manera similar.

La propuesta busca construir una verdadera red, donde puedan escucharse, compartir experiencias y encontrar herramientas para afrontar distintas situaciones de manera colectiva. Además desde este espacio, se impulsan distintas actividades para generar encuentros, compartir conocimientos y fortalecer los vínculos entre mujeres de 9 de Julio.

Este sábado 5 de septiembre realizarán un Taller de Marca y Fotoproducto una propuesta pensada para brindar herramientas que les permitan potenciar sus proyectos y emprendimientos. Una iniciativa que demuestra que cuando las mujeres se encuentran, se acompañan y trabajan juntas, también construyen nuevas oportunidades.