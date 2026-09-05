Cayó en Málaga el “Sapo” estafador

Facundo Agustín «El Sapo» Ciarlo fue arrestado en la ciudad de Málaga tras una extensa investigación internacional. Tenía pedido de captura emitido por Interpol, acusado de perpetrar, una vez más, múltiples delitos de fraude financiero mediante la clonación y uso indebido de tarjetas de crédito.

La captura fue el resultado de una operación coordinada que tuvo su origen en una investigación liderada por la Policía de la Ciudad de Buenos Aires. Tras seguir su rastro hasta territorio español, efectivos del Grupo de Investigación y Protección (GIP) de la Policía de Málaga lograron interceptar al sospechoso mientras circulaba por la vía pública a bordo de un vehículo modelo Jeep Renegade. Actualmente, Ciarlo permanece bajo custodia en dependencias de la policía local andaluza. Las autoridades confirmaron que ya se ha iniciado el trámite legal correspondiente para efectuar su extradición hacia la República Argentina, donde deberá responder por las nuevas acusaciones formales en su contra.

La modalidad delictiva que se le imputa consistía en la utilización sistemática de plásticos financieros ajenos o adulterados, comúnmente conocidos como «mellizos», para concretar operaciones fraudulentas. El historial de Ciarlo cuenta con un extenso y reiterado prontuario vinculado a este mismo modus operandi.

En 2016 ya había sido condenado por realizar estafas a través de su propia agencia de turismo, la cual denominaba «Frog Travel». Mediante esta fachada empresarial, concretó operaciones fraudulentas que superaron la suma de diez millones de pesos. Tras cumplir una porción de su condena en prisión, la Justicia le otorgó el beneficio de la libertad condicional en julio de 2017 para que completara el resto de la pena fuera del recinto carcelario. Sin embargo, uno de los episodios más controversiales de su historial judicial ocurrió en el año 2018, en el marco de la Copa del Mundo celebrada en Rusia.

A pesar de tener una prohibición expresa de salida del país dictada por la Justicia de la provincia de Chubut, Ciarlo viajó al Mundial y se exhibió públicamente mediante fotografías en redes sociales. Esta exposición mediática facilitó su ubicación y llevó a su detención en territorio ruso poco después del partido entre las selecciones de Argentina y Francia. Pero, un insólito y llamativo conflicto de competencias jurisdiccionales entre los tribunales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Justicia chubutense derivó en que un juzgado porteño lo autorizara a viajar, lo que forzó a las autoridades a otorgarle nuevamente la libertad. Luego de finalizada aquella condena, Ciarlo volvió a ser investigado por reiniciar las operaciones fraudulentas, lo que originó la emisión de su alerta internacional y su posterior fuga a España, la cual terminó con la reciente detención en Málaga.

