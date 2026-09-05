¿Sabemos lo que comemos?

Por Ing. Agr. / Paisajista Florencia Céspedes

La ciudad muestra semana a semana su lado más triste, abundante residuos orgánico mezclado con basura y reciclaje, lo más importante para el bolsillo de estos días es tener claro qué la semilla es lo más económico. Sólo faltan las ganas y se puede comenzar a comer mejor.