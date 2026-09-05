Nueva reunión del Comité de Cuenca del Salado

La intendente María José Gentile, junto a representantes de más de veinte distritos de la provincia de Buenos Aires, se reunió en la ciudad de Roque Pérez para delinear estrategias conjuntas frente a la situación hídrica de la región. El encuentro del Comité de Cuenca Hídrica del Río Salado tuvo como ejes centrales la previsión de los efectos del fenómeno de El Niño y el control de obras no autorizadas.

La cumbre, que congregó a los miembros de las subregiones B1, B2 y B3, fue encabezada por Damián Costamagna, actual presidente de la Autoridad del Agua (ADA). La delegación de Nueve de Julio se completó con la presencia del secretario de Obras y Servicios Públicos, Cristian Poggi, quienes debatieron a la par de los funcionarios de la Subsecretaría de Recursos Hídricos y de la Dirección Provincial de Hidráulica.

Durante el desarrollo de la jornada, los expertos y autoridades provinciales presentaron informes detallados sobre el estado actual de la cuenca y el comportamiento fluctuante de las napas freáticas. Estas mediciones son consideradas vitales para anticipar y amortiguar los posibles impactos meteorológicos asociados a El Niño, en una zona de la provincia históricamente vulnerable a los desequilibrios hídricos. Uno de los puntos de mayor atención del encuentro fue la proliferación de obras hidráulicas irregulares. Las autoridades evaluaron el impacto negativo de la apertura de canales clandestinos en los campos de la región y comenzaron a trazar alternativas legales y operativas destinadas a su pronta regularización y estricto control territorial.

El cierre de la reunión estuvo marcado por un consenso general sobre la urgencia de fortalecer la cooperación intergubernamental. Los líderes regionales y provinciales coincidieron en que profundizar el trabajo, garantizando un flujo constante de información actualizada, resulta indispensable para coordinar acciones y establecer medidas preventivas eficaces frente a la compleja problemática hídrica bonaerense.