Padres por la 501: «Logramos visibilizar la necesidad, pero el proceso avanza lentamente»

Los padres y la Cooperadora de la Escuela de Educación Especial N ° 501 de 9 de Julio vienen reclamando la construcción de un nuevo edificio escolar debido a que las instalaciones actuales tienen más de 60 años y quedaron obsoletas.

El 16 de julio de 2026, las familias presentaron un proyecto detallado al Concejo Deliberante, al Consejo Escolar, a la Intendencia y a la Jefatura Distrital, haciendo uso de la Banca Ciudadana en el honorable Concejo Deliberante. Durante esa presentación se exteriorizó formalmente el proyecto «Pedido de una Escuela Especial Nueva para 9 de Julio». El objetivo central del reclamo y que siempre fue manifestado por los familiares fue visibilizar las graves fallas edilicias del actual establecimiento -con más de seis décadas- y exigir un nuevo edificio.La estructura actual limita la accesibilidad, los talleres y las actividades pedagógicas de los alumnos.

Para explicar el actual estado de la situación Silvina Monje y Diego Pittatores, del grupo de padres autoconvocados de la Escuela de Educación Especial N° 501 «Gabriela Mistral» de 9 de Julio estuvieron en ‘Temprano para Todo’ (Supernova 97.9): “Logramos que la situación de la Escuela 501 esté en la agenda municipal y provincial, pero el proyecto definitivo aún no fue presentado. El principal obstáculo es conseguir un terreno adecuado para construir el nuevo colegio”, dijeron ambos y agregaron que “por suerte, el tema ya forma parte de la agenda de la municipalidad y de las diferentes autoridades, y se entiende cuál es la situación del colegio y cuál es la urgencia. Eso es lo bueno, eso es el lado positivo, Es un gran avance. Ahora bien, hace 10 días tuvimos reunión con la intendenta María José Gentile, la cual, como el resto de las partes, muestra mucha empatía y muchas ganas, y hay mucho foco puesto en que se presente el proyecto del colegio nuevo”.

Y anticiparon que “El lunes, como la intendenta lo anunció, tendrá una reunión con la con la directora general de Cultura y Educación, la pedagoga Flavia Terigi. (El cargo tiene rasgo ministerial) y allí le tratará mostrar cuál es la situación de la escuela 501 y, a su vez, buscando el apoyo para presentar el proyecto definitivo. Estamos gestionando con el municipio el terreno para construir la nueva escuela especial, pero la falta de definición del proyecto arquitectónico bloquea la elección. Esperamos una mesa de trabajo con todos los actores involucrados”.

“Pedimos una mesa de trabajo con todos los actores, incluido el Concejo Deliberante, para concretar con urgencia una nueva escuela especial. No es un capricho: la matrícula crece, la discapacidad se diagnostica más y la escuela actual ya no alcanza para atender las necesidades de los chicos”, explicáron en la entrevista.

Monje y Pittatore cerraron diciendo que “Logramos visibilizar la necesidad, pero el proceso avanza lentamente para nuestro gusto. Esperamos concretar pronto la mesa de trabajo y el proyecto para un nuevo colegio, con el apoyo de toda la comunidad”.