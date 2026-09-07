Sexto puesto para Zoe Bravo en San Juan



La patinadora Zoe Bravo hizo su presentación ayer en el campeonato nacional absoluto de patín artístico que se desarrolla en el velódromo Vicente Alejo Chancay, en San Juan. Zoe salió a la pista en la categoría Nacional A mini infantil. Tuvo un puntaje de 25.99 que le sirivó que le sirvió con el sexto puesto de la clasificación final.



Este es el torneo de patín artístico más importante del país, conla participación de más de 500 atletas. El sábado 12 de septiembre será el turno de la otra patinadora de El Fortín, Catalina Legnoverde, que lo hará en la categoría promocional B mini infantil. Ambas patinadoras llegan a esta importante competición del patinaje artístico después haber pasado las etapas clasificatorias, gracias al trabajo realizado con su entrenador César Salas y su equipo.