US Open: Etcheverry se quedó con el duelo entre amigos



Por Juan M Jara

Iba a ser duro y así fue. Ambos están en un gran momento, pero Tomás Etcheverry hizo la diferencia y se quedó con el duelo entre amigos, poniéndole punto final al gran US Open de Mariano Navone. El resultado indica que fue en sets corridos, pero con games luchados, con ambos tenistas desplegando su juego y su entrega. El platense se despegó en los momentos clave y se metió en octavos del último torneo de Grand Slam de la temporada. El marcador quedó en 6/4 6/4/ y 6/3 de un partido que fue entretenido, disputado.



El abrazo, sentido, entre ambos al final del partido fue la imágen de dos compañeros de ruta. Se conocen desde pequeños, son amigos de sueños tenisticos y les toca estar juntos en el equipo de Copa Davis. Ambos están empezando a escribir su propia historia en la elite del tenis mundial. Tuvieron tres enfrentamientos en el circuito profesional y los tres, hasta ahora, han sido para Etcheverry que sigue su marcha y se metió en octavos de final del US Open y espera al ganador del partido entre español Daniel Mérida y estadounidense Alex Michelsen. En dos semanas ambos estarán en Neuquén disputando la serie de Copa Davis frente a Turquía.

Para Mariano, nada que reprochar. Una semana inolvidable que marca un gran avance en su carrera, con un tenis sólido y su nombre en boca de todo el mundo tenistico. No es para menos. Tuvo su momento de gloria supremo el domingo pasado en el debut frente a Novak Djokovic, el plato principal de la jornada inaugural del más glamoroso de los cuatro torneos grandes del circuito. Y esa noche, inolvidable, la fiesta era para el serbio. Pero terminó festejando Navone. Nadie le quita lo bailado.