El Bolillero semanal de EXTRA

Le damos un par de vueltas a la manivela, mezclamos las bolillas y sacamos algunas

para marcar temas que dejó la semana

Bolilla que preocupa

A los episodios de inseguridad que habían denunciado meses atrás los vecinos de El Provincial ahora se han incorporado al reclamo público los de pobladores de La Niña, que dicen estar sufriendo situaciones similares en su localidad. La preocupación ha llevado a revelarlas en redes sociales, que parecen ser un vehículo más rápido no sólo de preocupación sino de comunicación para que llegue a las autoridades.

Bolilla de cambio

El viernes último asumió como nuevo coordinador de tránsito de la municipalidad, Carlos Agrati, un funcionario que años atrás tuvo un rol central en la conformación del primer cuerpo profesional de tránsito de la ciudad, y que en la presentación -acompañado del secretario de Gobierno, Federico Aranda, y del Subsecretario de Seguridad y Tránsito, Fabián Beltrán, advirtió sobre la naturaleza creciente de uno de los problemas locales.

Beltrán, que le ha dado un giro positivo al área, preocupándose desde un primer momento de los espacios de asentamiento de postas policiales en las localidades del interior del partido -punto de partido imprescindible para un servicio eficaz- destacó la experiencia y trayectoria de Agrati y dijo que “su incorporación responde a la necesidad de profundizar las tareas de control, prevención y educación vial”. También se anunció que Daina Molina que se desempeñaba hasta ahora en el lugar que asume Agrati, continuará vinculada al área y tendrá a su cargo el desarrollo de campañas de educación vial.

Bolilla de caída

Según el análisis elaborado por el Observatorio de Políticas Poblacionales y Migratorias del Ministerio de Gobierno de la provincia con el Laboratorio de Investigación de Lazos Socio-Urbanos (LILSU), la tasa global de fecundidad bonaerense pasó de niveles superiores a los dos hijos por mujer en 2010 y podría ubicarse cerca de un hijo por mujer hacia 2040.

Si la tendencia se confirma y hay mucha evidencia de que así sea la provincia de Buenos Aires se encamina hacia un escenario demográfico muy diferente al de las últimas décadas: nacen cada vez menos chicos y eso se traslada al sistema educativo. La tasa que supo ser de dos hijos por mujer en 2010, se estima caerá a uno en 2040. Y eso impacta en las aulas que podrían perder más de 100 mil alumnos en tres años.

En territorio bonaerense, la tasa bruta de natalidad pasó de alrededor de 19 nacimientos cada mil habitantes en 2012 a cerca de 10 en 2023, último dato provincial señalado en el informe. El fenómeno no es exclusivamente bonaerense, de acuerdo a los datos que analizó Agencia DIB En todo el país la natalidad viene disminuyendo desde hace años.Uno de los primeros lugares donde comienza a hacerse visible el cambio en la tasa de natalidad es el sistema educativo. La menor cantidad de nacimientos se traduce, algunos años después, en menos chicos que llegan a las salas de los jardines de infantes.

Bolilla de competencia

A la localidad de French que tiene en su Fiesta del Puré, la popular celebración tradicional que se realiza allí desde hace más de 15 años para festejar el aniversario del pueblo y reunir a la comunidad, le ha aparecido una competencia. Se trata de ‘El aligot’, un popular plato francés que se prepara en base a puré de papas y un queso cremoso especial- que fue traído por las 40 familias fundadoras de la ciudad de Pigüé, cabecera del partido de Saavedra, a fines de 1884.

Hoy en día, la celebración declarada de interés municipal y provincial incluye cenas show, bailes populares en el Club Atlético French, y una gran variedad de sabores artesanales de puré hechos a mano en enormes ollas, que se ha popularizado de tal manera que hoy es una fiesta irremplazable para los vecinos del lugar y del distrito.

Bolilla que falta



Una reciente ordenanza aprobada por unanimidad en Mar del Plata pone el foco sobre un hueco en la legislación local. El Concejo Deliberante de allí reguló la utilización de contenedores reciclados como; viviendas, oficinas y espacios comerciales. Las construcciones deberán cumplir condiciones de seguridad, habitabilidad y contar con autorización municipal y, se supone, también pagar impuestos. Porque la norma marplatense considera al contenedor marítimo reutilizado como un inmueble cuando está anclado permanentemente al terreno y conectado a servicios esenciales como agua, electricidad, gas y cloacas.En mérito al espacio se omiten otras cuestiones a tener en cuenta: permisos, medidas, memoria técnica firmada por un profesional detallando las condiciones, respetar el código de ordenamiento urbano y también permitir que aquellas construcciones -que ya existen- tengan el plazo necesario para adecuarse. Señores concejales: a trabajar.

Una reglamentación de este tipo estaria faltando en el partido de 9 de Julio, habida cuenta que construcciones del tipo mencionado ya existen por aquí.

Bolilla de duda



¿Será verdad lo que anuncia el sitio QPASA, de noticias y medios de comunicación? Sobre la posibilidad de que el Gobierno de Italia tiene un curso de italiano gratis que se puede hacer desde cualquier lugar del mundo. La plataforma permitiría aprender con videos, ejercicios, juegos y actividades y lo mejor, se anuncia que no se necesita registrarse ni pagar para acceder.

Bolilla para aprender



La convocatoria de la UCR de 9 de Julio dice que la política municipal se puede aprender, debatir y transformar y para ello ponen en marcha una Escuela de Formación Política Municipal que anuncian como un espacio abierto a la comunidad con distintos temas: economía municipal, práctica legislativa y Concejo Deliberante, comunicación política, educación y otros. Sin embargo, el anuncio no específica días, horarios ni dirección de las capacitaciones que se mencionan.

Bolilla semántica

El arzobispo de Córdoba, monseñor Ángel Sixto Rossi, cuestionó duramente al Gobierno de Javier Milei y puso en duda el impacto de los datos oficiales sobre la reducción de la pobreza. Durante sus declaraciones, Rossi apuntó contra el discurso oficial y lanzó una frase contundente: “Cuando dicen ‘hemos sacado no sé cuántos millones de la pobreza’, no sé dónde los han puesto. Creo que los han puesto a algunos en la miseria”. El religioso también criticó el tono del debate público y advirtió sobre un “palabrerío hasta ofensivo” en medio de una situación social que, según planteó, continúa siendo preocupante para numerosos argentinos. Las declaraciones se conocieron mientras avanzan los preparativos para la visita del papa León XIV a la Argentina, prevista para noviembre, y volvieron a poner en el centro de la discusión la situación económica y social del país.

Bolilla que aumenta



La Cooperativa eléctrica y de servicios Mariano Moreno Ltda acaba de anunciar una obra de media tensión que “va a permitir aumentar el caudal de energía disponible y fortalecer la distribución eléctrica en la ciudad”, La obra, se agrega: “conectará la nueva Estación Transformadora ubicada en Av. Urquiza y Av. Agustín Álvarez, con el centro de distribución ubicado en la cooperativa, a través de Santiago del Estero y Av. Avellaneda”.

Bolilla que avisa



Capitanes y técnicos de los equipos de fútbol de la Liga Nuevejuliense de Fútbol se anoticiaron el martes 1 de septiembre de las nuevas reglas aprobadas por la IFAB (International Football Association Board) e impulsadas por la FIFA que buscan agilizar el juego, reducir las pérdidas de tiempo y sancionar conductas antideportivas. ¿Cuáles son?

– Límite de tiempo en sustituciones: Los jugadores reemplazados tienen un máximo de 10 segundos para salir del campo. Si demoran más, el jugador suplente deberá esperar un minuto completo con el equipo temporariamente con un jugador menos antes de poder ingresar.

– Saques cronometrados (5 segundos): Los saques de banda, de meta y de esquina cuentan con un límite de 5 segundos si el árbitro advierte una demora deliberada. Exceder este tiempo otorga la posesión del lateral al rival o un tiro de esquina en contra en el caso de los saques de arco.

– Atención médica obligatoria: Todo futbolista que reciba asistencia médica en el campo de juego deberá permanecer 1 minuto fuera de la cancha tras la reanudación, salvo excepciones por golpes en la cabeza o si la falta del rival generó una tarjeta.

– Prohibición de taparse la boca (Ley Prestianni/Vinicius): Se sanciona con tarjeta roja directa a cualquier jugador o miembro del cuerpo técnico que se cubra la boca con la mano o la camiseta para dirigirse a un rival de forma provocativa o conflictiva.

– Expulsión por protestas masivas o abandono: Los árbitros pueden expulsar a futbolistas que abandonen deliberadamente el terreno de juego para protestar un fallo o si rodean de forma hostil al juez (solo el capitán está autorizado a dialogar con él).