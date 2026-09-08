El Chajá Bot a la final nacional de la Feria de Ciencias

El proyecto Chajá Bot ganó el pase a la instancia nacional en la Feria Provincial de Arte, Ciencia y Tecnología (ACTE). El lugar del evento fue en Santa Clara del Mar, Provincia de Buenos Aires y se desarrolló del 1 al 3 de septiembre de 2026. Fue el único trabajo seleccionado de toda la Región 15 para avanzar al nivel nacional.

El Chajá Bot toma el nombre del Centro Educativos para la Producción Total N ° 15 ‘El Chajá’ , que son escuelas secundarias agrarias de gestión pública, ubicadas en el ámbito rural de la Provincia de Buenos Aires, que funcionan mediante la organización comunitaria.

El director del establecimiento César Morales dialogó en ‘Temprano para Todo’ (Supernova 97.9) sobre esa participación y contó que “es un innovador proyecto técnico educativo desarrollado por estudiantes y docentes de nuestra escuela. El dispositivo combina tecnología, programación y producción agropecuaria para funcionar como una herramienta de optimización rural. Chajábot, una aplicación que digitaliza y procesa datos productivos para facilitar la gestión familiar, con alertas sanitarias y de alimentación”.

El proyecto ganó las etapas local y regional de la feria de ciencias y pasó a la instancia nacional. Morales explicó el sistema de alternancia de los estudiantes que concurren el CEPT, cuya matrícula mensuró en más de 70 alumnos. También remarcó el potencial de esa población estudiantil y la orientación vocacional de los mismos con marcada salida laboral.