Basural: Incendio y humo sobre la ciudad

La ciudad amaneció este lunes con humo y aromas del basural que, una vez más, fue foco de incendio. En diálogo con «Temprano para todo» (Supernova97.9) César Gatti, Segundo Jefe del Cuerpo de Bomberos Voluntarios explicó que «a las 22 horas del domingo, recibimos un aviso de personal municipal por un foco de incendio en un sector próximo a la planta de reciclado. Trabajamos con dos unidades nuestras, un regador y una máquina municipal, que en un momento tuvo un desperfecto. Nosotros aplacamos el fuego hasta aproximadamente las 0:40 y quedó el personal del predio. Y hoy a las 4: 50 tuvimos un nuevo llamado porun nuevo foco esta vez frente a la planta recicladora, y desde entonces trabajamos con dos unidades en el lugar y temprano vino una retro vial que se fue a buscar a French y están trabajando ademas con dos regadores«.

Gatti explicó que mientras las máquinas remueven la basura, ellos va echando agua porque, en ese accionar, se dispersan o avivan brasas. Y además mencionó que «hay dos chimeneas que están humeando, hace meses. El basural nunca se apaga, hay huecos que se generan en la compactación y ese hueco genera una toma de aire y hace de chimenea«.

En un fin de semana con ola polar, el basural volvió a incendiarse, y el viento lo comunicó a la ciudad. Como un aviso de lo que puede pasar en la temporada de calor que está próxima, con el antecedente de lo sucedido el verano pasado. Los vecinos que viven en las cercanías del predio, anoche, como las veces anteriores, fueron quienes más sufrieron las consecuencias del humo y de un aire irrespirable. El enojo está casi en límites rojos. La ciudad se cubrió de humo e, incluso, vecinos marcaron que el aroma llegaba hasta French.

Tiempo perdido, gestiones tardías y una dirigencia política que no reacciona y parece no darse cuenta que tiene una bomba de tiempo entre sus manos y el mecanismo ya se activó. Resta saber cuándo explotará. Las consecuencias de ello son previsibles.