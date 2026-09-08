Tres días de música por diez años de orquesta

La Orquesta 9 de Julio tuvo su merecido fin de semana de celebración de su décimo aniversario con tres presentaciones a sala llena. Los festejos arrancaron el viernes en una noche pura y exlusiva para difrutar de una concierto a cargo de la orquesta y sus integrantes. El sábado fue el turno de “Aire Líquido”, el ensamble del cual formaba parte Cristian Luzza, director de la orquesta local, que se reunió para esta ocasión. Elpunto final fue el domingo, en el Salón Blanco del municipio, en donde la orquesta compartió el escenario con el reconocido músico Lucio Mantel, reuniendo a más de 50 artistas en escena.





El proyecto de la orquesta local nació en 2016 con apenas ocho integrantes. En la actualidad, agrupa a 45 músicos bajo la ininterrumpida dirección de Cristian Luzza, quien ha estado al frente de la batuta desde sus inicios.

Durante las celebraciones, las autoridades locales rindieron homenaje a los artífices y protagonistas de este proyecto. La intendente municipal, María José Gentile, entregó recordatorios a los músicos por su trayectoria y compromiso. También se otorgaron distinciones a los exfuncionarios de Cultura, Julia Cereigido y Marcos Galvani, quienes fueron piezas clave en la creación y consolidación de la orquesta durante sus respectivas gestiones. Gentile aseguró que la orquesta continuará contando con el acompañamiento y respaldo permanente de la administración municipal para sus futuros proyectos.