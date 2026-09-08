Vaccarezza: «El fondo hídrico está puesto en la timba financiera»

Tras un pedido de acceso información pública, la legisladora provincial Silvina Vaccarezza, alineada a Emilio Monzó, reveló que la gran mayoría del Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica está colocado en Letras del Tesoro Nacional y en Plazos Fijos. Vaccarezza realizó estas declaraciones en ‘Temprano para Todo’ (Supernova 97.9 y explicó detalles de esos datos: «Solicité información pública sobre el fondo hídrico y descubrí que sus 354.197millones de pesos están mayormente invertidos en Letras del Tesoro Nacional o inmovilizados en Plazos Fijos, en lugar de destinarse a caminos, canales y obras”. Y señaló al ministro Luis Caputo “por colocar esos recursos en la timba financiera”.

La entrevistada,que también es productora agropecuaria, manifiesta su impotencia ante la falta de avances en infraestructura, señalando que lleva tiempo presentando proyectos sin obtener respuestas. En sus declaraciones habla de un contexto de alerta y menciona una advertencia de la Organización Meteorológica Mundial relacionada con la emergencia hídrica. Concretamente Vaccarezza está refiriendo un financiamiento desatendido y critica que el impuesto subsidiario aplicado a la carga de combustibles no se esté utilizando adecuadamente para el destino que fue creado. Una observación realizada por varios entrevistados en el mismo programa reiteradamente.

Y demanda obras estratégicas urgentes, exigiendo que ese dinero se destine a proyectos concretos, específicamente a la obra del Río Salado, con el fin de mitigar inundaciones y proteger tanto a los pueblos locales como a los trabajadores de la tierra y la producción.

Interrogada por el diálogo con el senador Germán Lago (Fuerza Patria) de su misma ciudad, Alberti, la legisladora expresó que “tenemos una relación muy buena, políticamente hablando, con mucho diálogo y mucho respeto, habiendo podido llevar a cabo muchas iniciativas y proyectos en beneficio de Alberti y hemos trabajado en tándem y lo seguimos haciendo en lo que respecta a nuestra ciudad y la zona”.

Y finalmente repasó: «Los productores miran al cielo preocupados por las lluvias, los caminos rurales necesitan obras y nuestros pueblos y ciudades siguen esperando infraestructura para prevenir inundaciones. Y, para colmo, las obras del río Salado están paralizadas».

Vaccarezza sostuvo que el único programa económico del Gobierno es «el de la especulación financiera» y que la prioridad del ministro Caputo «nunca fue la producción ni la inversión productiva«.