Motos: Operativos reforzados durante el fin de semana

Diecinueve motos fueron secuestradas durante este fin de semana en el marco de un operativo conjunto que requirió la coordinación de múltiples fuerzas de seguridad. Participaron el Grupo de Infantería de la ciudad de Junín, que operó de manera articulada junto a la Policía Comunal y el personal de la Dirección de Tránsito, agentes de la Guardia Urbana Municipal (GUM) y al Grupo de Apoyo Motorizado (GAM) con el respaldo logístico de los operadores del Centro de Monitoreo.

Según las autoridades, las infracciones que motivaron la retención y el traslado de los rodados incluyeron la ausencia de documentación obligatoria, la utilización de escapes adulterados y la ejecución de maniobras temerarias en la vía pública.Durante el desarrollo de los controles se registraron incidentes aislados cuando dos conductores opusieron resistencia a la autoridad e intentaron darse a la fuga. En ambos episodios, las fuerzas de seguridad iniciaron un seguimiento que culminó con la demora de los sospechosos y el secuestro definitivo de sus motocicletas.

El objetivo central de estos controles sistemáticos es disuadir comportamientos peligrosos, asegurar el cumplimiento normativo y garantizar la seguridad vial de los ciudadanos.