PBA decretó la emergencia agropecuaria para 9 de Julio

Redacción Extra Digital

El gobierno de la provincia de Buenos Aires decretó el estado de emergencia agropecuaria para los municipios de 9 de Julio y Necochea, dos de las zonas productivas más golpeadas por los recientes excesos hídricos. La medida busca oxigenar económicamente a los productores rurales mientras el fantasma del Super Niño acecha a un territorio con su capacidad de absorción completamente agotada.



La resolución, oficializada a través del Decreto 1270 del gobernador Axel Kicillof, abarca la

totalidad del distrito de 9 de Julio y cuatro circunscripciones estratégicas de Necochea. Según

establece el documento publicado en el Boletín Oficial provincial, el período de gracia impositiva

se extenderá retrospectivamente desde el primero de mayo hasta el 31 de octubre de este año. Los productores que demuestren daños significativos en sus campos quedarán eximidos de pagar el impuesto inmobiliario rural ante la Agencia de Recaudación provincial, un alivio ampliamente demandado por las entidades agrarias locales.

La severidad de la situación hídrica queda en evidencia al analizar los registros oficiales. En 9 de

Julio, casi la mitad de su superficie cultivable, unas doscientas mil hectáreas, quedaron bajo el agua tras meses de precipitaciones incesantes. Por su parte, la franja costera de Necochea sufrió un embate climático rotundo a principios de mayo, cuando en apenas cuarenta y ocho horas cayeron más de doscientos treinta milímetros de lluvia. Estas tormentas excepcionales dejaron redes de caminos rurales completamente intransitables y arruinaron pasturas esenciales para la ganadería y los cultivos de invierno.