Educación: Gentile se reunió con Terigi

La intendente María José Gentile se reunió con Flavia Terigi, Directora General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, con el objetivo de coordinar políticas públicas y evaluar la situación de los establecimientos escolares del distrito.

Durante la jornada, las funcionarias analizaron la gestión educativa local y delinearon estrategias orientadas a atender las necesidades operativas y de infraestructura de las instituciones de la región.

En el encuentro también estuvo presente la directora de Educación del municipio, Marisa Poratti. Según trascendió, ambas administraciones consideran que esta articulación es un paso fundamental para fortalecer el trabajo conjunto y garantizar el desarrollo de las políticas educativas en el municipio.