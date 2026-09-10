Aumento de tasas: el apuro municipal y el pedido de información del HCD

El martes por la mañana en Palacio Municipal se produjeron dos reuniones. La primera agrupó, además de la intendenta María José Gentile, a los jefes de bloque del Concejo Deliberante y a representantes de las entidades agropecuarias. El motivo anunciado era ir dando forma a la mesa de trabajo sobre manejo de red vial para encarar el futuro inmediato, visto y considerando los anuncios sobre un ‘Super Niño’, anuncios tan abundantes como la abundante lluvia que traen esos pronósticos.

César García, jefe de bloque del PRO, relató a ‘Temprano para todo’ (Supernova 97.9) parte de lo allí conversado: “Se conformó una mesa con todos los bloques, productores y referentes para avanzar hacia una comisión vial con un gerente, tomando como modelo el del distrito de Benito Juárez. Hubo un principio de acuerdo entre las propuestas existentes” dijo García, “y acordamos avanzar con esta mesa de trabajo, convocar a las instituciones y reunirnos cada martes para revisar la propuesta y su compatibilidad con la ley orgánica municipal antes de llevarla al recinto para su tratamiento”.

La segunda reunión tuvo que ver con “la necesidad de aumentar las tasas municipales en 9 de Julio debido a que los valores actuales quedaron muy desactualizados en comparación con ciudades vecinas”. Según García, “lo recaudado actualmente por tasa vial apenas alcanza para comprar 4 litros de nafta, cuando antes equivalía a 14 litros”. La Secretaria de Hacienda explicó que los costos municipales subieron fuertemente: el combustible aumentó un 35%, los sueldos un 25% y la inflación acumulada del año se ubica en 19,3%. El esquema de aumentos propuesto tien por objetivo evitar un impacto desmedido en el ciudadano común, y los pedidos de corrección se dividieron por sectores: la tasa retributiva urbana 5% de aumento, red vial un 20% y el alumbrado público un aumento cercano al 26%.

Otro actor de ese par de reuniones fue el jefe de la bancada radical, Ignacio ‘Nacho’ Palacios. En su análisis considero: “Positiva la reunión y necesaria una discusión amplia para concretar un cambio estructural, con participación del municipio y otros sectores. Sobre las tasas, aún no hubo avances: pedimos información detallada de costos antes de evaluar aumentos, porque los servicios están empeorando”.

Y agregó: “Pedimos información sobre cobrabilidad, gastos y servicios municipales antes de evaluar un aumento de tasas, porque no corresponde cargar más al vecino cumplidor sin justificar la necesidad ni mejorar las prestaciones”. Palacios aclaró que «Por un lado, el salario municipal actual se mantiene bajo y por debajo de la inflación, por lo que no representa el motivo principal. Además, los aumentos salariales se otorgan de forma progresiva: lo que se equipará con la inflación anual lo percibirá el empleado municipal en diciembre y el jubilado en marzo. Por lo tanto, no consideramos que exista una relación lineal directa entre el aumento del combustible, el incremento de la inflación y una suba automática de las tasas. Sobre todo, porque la economía actual de los ciudadanos no está en condiciones de soportar otro golpe al bolsillo».