Visita de los técnicos del CEAMSE y aparición de Malavolta



Por Juan M. Jara



Hoy técnicos del CEAMSE llegaron a 9 de Julio para evaluar en terreno el basural y el monte de Gobierno, cumpliendo con el compromiso asumido con la Intendente Gentile en la reunión de la semana pasada. Antes de la recorrida, los enviados mantuvieron un encuentro en el despacho municipal con la Intendente, Carlos Balle de Obras y Servicios Públicos (el titular del area, Cristian Poggi, está en el Congreso de Caminos Rurales en La Plata), el secretario de Vivienda y Urbanismo, Martín Banchero, y, atención, Oriana Malavolta. Sí, finalmente y a pedido de la hinchada, hoy la sacaron a la cancha a Malavolta. Habrá gestionado el “Chiqui” el transfer en FIFA? Como sea, hoy la DT la habilitó y la puso en el equipo titular. Veremos si en este partido de local se gana el puesto o vuelve a jugar en reserva.

El primer punto de la agenda fue el predio destinado al nuevo relleno sanitario. Allí, los equipos técnicos evaluaron las obras de infraestructura pendientes (todas) que permitirán su habilitación, con especial énfasis en la instalación de la membrana impermeabilizante y los estrictos requisitos técnicos de seguridad que exige la normativa.

Luego se dirigieron al basural. Según las autoridades, el proyecto conjunto no se limita a la apertura del nuevo complejo, sino que exige de manera paralela la remediación total del predio donde históricamente se han acumulado los desechos de la ciudad.

Los expertos del Ceamse trazaron una estrategia operativa que se implementará de manera paulatina a lo largo de las próximas semanas. El plan de transición requiere la ejecución simultánea de tres objetivos clave: interrumpir definitivamente el volcado de desechos en el basural histórico, iniciar los trabajos de saneamiento en dicho predio y derivar, de forma progresiva, la carga diaria de residuos hacia el nuevo relleno sanitario. Una tarea urgentemente necesaria, sin dudas, pero que tendrá el desafío de ver qué tanto es posible con otros ingredientes necesarios hoy: plata, maquinaria y vehiculos detonados y la habilitación de un predio que aun no tiene «la vtv» al día.