De la Técnica 2 dibujando a Mar del Plata

Una delegación de la Escuela de Educación Secundaria Técnica N.º 2 de Nueve de Julio representó a la localidad en la etapa regional de los Juegos Bonaerenses, desarrollada en la ciudad de General Arenales. En Artes Plásticas y Literatura, Ignacio González obtuvo el primer puesto en la categoría Dibujo Sub 18, clasificando a la instancia final que se disputará en Mar del Plata.

La comitiva contó también con la participación de Gianluca Bustamante en la disciplina literaria con la categoría Cuento Sub 18. En las artes visuales, la delegación completó su representación con los trabajos de Laila Costa en Dibujo Sub 15 y Anahí Quenaya en Dibujo Sub 18, quienes formaron parte de la muestra colectiva regional.

El proceso de guía y producción pedagógica estuvo a cargo del profesor Diego van Bergen, quien reconoció el esfuerzo académico y creativo desplegado por los alumnos a lo largo del certamen. Las autoridades de la Técnica 2 dieron su respaldo al finalista y destacaron el rol del entorno familiar en el proceso, junto al trabajo de coordinación logística realizado por el área de Cultura del municipio.