Agrati y el desafío del tránsito

El nuevo coordinador de tránsito de la municipalidad, Carlos Agrati, explicó en ‘Temprano para Todo’ (Supernova 97.9) los alcances y objetivos que se propone en esta vuelta a una área que conoce después de su experiencia anterior al frente de la Dirección de Tránsito de entonces y donde fue el creador del primer cuerpo de tránsito de Nueve de Julio. Tal vez ese antecedente haya sido motivo de valoración para esta nueva convocatoria.

Agrati trazó diagnóstico y objetivos iniciales de su plan de acción y marcó con qué panorama se encontró al asumir nuevamente y cuáles son las prioridades urgentes de su agenda. Habló de educación vial en escuelas para equilibrar la prevención educativa con la rigurosidad de las sanciones. Sobre la implementación de operativos sorpresa para el control y seguridad como parte de la estrategia en territorio, aunque obviamente no adelantó los criterios a utilizar ni las zonas de control y en qué horarios se intensificarán.

Con respecto al problemática de moto vehículos dijo que «el control de motocicletas y los ruidos molestos por escapes antirreglamentarios son reclamos recurrentes de los vecinos” dijo y recordó el operativo del fin de semana último con la presencia del grupo llegado desde Junín.

Para todo su trabajo y el de su área Agrati mencionó la articulación institucional, conformando una logística coordinada entre los inspectores de tránsito, la Guardia Urbana Municipal y la Policía Comunal. «Las cámaras de seguridad son una herramientas clave” expresó y se va a mejorar el uso del Centro de Monitoreo para la detección temprana de infracciones o conductas peligrosas en la vía pública”.

“Son 17 las personas a cargo en el área de tránsito” aclaró, pero no adelantó detalles si habrá una ampliación del cuerpo profesional de inspectores para cubrir de manera más eficiente el crecimiento urbano de 9 de Julio. No obstante, aclaró que “la idea de este gobierno municipal y que me hizo saber es que nos van a dar el respaldo necesario, ya sea económico y de recursos humanos y que va a ser muy importante”.

Remarcó especialmente lo que pueda ocurrir en el ámbito escolar, respecto a la ordenanza para llevar la educación vial a los colegios, y cómo se implementará este programa pedagógico y qué impacto espera lograr a mediano plazo. No omitió tampoco su preocupación de llegar a las localidades como parte de su plan de acción y un llamado a la colaboración ciudadana.