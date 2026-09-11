La inflación de agosto: 1,7%

La inflación en Argentina experimentó un freno significativo durante el mes de agosto, al ubicarse en un1,7%, según informó oficialmente el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Este dato representa un alivio para el gobierno de Javier Milei, ya que marca un descenso respecto al 2,1% registrado en julio y parece confirmar el sendero de desaceleración proyectado para el segundo semestre del corriente año.

Con esta nueva medición, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumula un alza del 21,3% en los primeros ocho meses del año. En términos interanuales, la variación de los últimos doce meses se sitúa en un 33,5%, una cifra que, si bien sigue siendo objeto de monitoreo, muestra señales de contención frente a periodos de mayor volatilidad económica.

El impacto en los servicios y bienes regulados

El comportamiento de los precios durante agosto no fue uniforme en todos los sectores. Los mayores incrementos se concentraron en áreas específicas de la economía. El rubro que lideró las subas fue el de Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, el cual registró un incremento del 2,8%. Muy cerca se ubicó el sector de la Educación, que avanzó un 2,5% en el mismo periodo.

En el análisis detallado, la inflación núcleo, que excluye los precios regulados y estacionales para ofrecer una visión más clara de la tendencia general, se ubicó en un 1,8%. Esta variación estuvo impulsada principalmente por los aumentos en los alquileres de viviendas y los servicios culturales. Por su parte, los precios regulados tuvieron un alza del 2,2%, traccionados por las actualizaciones en las tarifas de electricidad, gas, transporte público y las cuotas de la medicina prepaga.

Factores estacionales a la baja

A pesar de los incrementos en servicios básicos, el índice general logró moderarse gracias al comportamiento del componente estacional, que experimentó una deflación del 0,9%. Esta caída se explicó fundamentalmente por el abaratamiento en los paquetes turísticos y en las prendas de vestir. Estas bajas lograron compensar con margen los aumentos detectados en rubros alimenticios específicos, como verduras, tubérculos, legumbres y frutas, que tradicionalmente presentan mayor oscilación en esta época del año.

El panorama económico, tras la publicación de este informe del INDEC, sugiere que las políticas de contención de precios están encontrando un punto de anclaje. No obstante, los analistas siguen de cerca los próximos meses para determinar si este nivel por debajo de los dos puntos porcentuales logra mantenerse como una constante estructural o si existen presiones latentes en los sectores de servicios que podrían revertir la tendencia.