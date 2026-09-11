El «Grillo» Rodríguez se anota en la carrera por la Intendencia

Ex concejal, docente -Director de la Secundaria N ° 10- y referente del Peronismo en 9 de Julio, Guillermo «Grillo» Rodríguez, ratificó en ‘Temprano para todo’ (Supernova 97.9) sus deseos ya manifestados en ‘Tarde para todo’: “Quiero ser candidato del peronismo de 9 de Julio. Defiendo una interna abierta para reordenar el espacio y políticas públicas que den protagonismo real y recursos a la juventud”.

Rodríguez promueve fuertemente el protagonismo juvenil: “Si llegó a ser intendente, el área de Juventud debería atravesar de manera transversal a todas las áreas de gobierno”. Y mencionó la idea de “Crear un fondo para financiar proyectos surgidos de los propios estudiantes, en la sesión anual estudiantil”.

¿De dónde saldrían esos recursos municipales? se le preguntó: “Del Fondo Educativo Docente, de ese un pequeño porcentaje que vaya a ese fondo para solventar los gastos de los proyectos estudiantiles aprobados”. El dirigente hizo hincapié en la necesidad de «recuperar y habitar los espacios públicos junto a clubes y organizaciones, para la salud comunitaria”.

No omitió referirse a la recomposición salarial del personal municipal y el reordenamiento del mismo. Dijo tener en mente las personas necesarias para ocupar áreas claves de un eventual gobierno municipal bajo su conducción. Guillermo ‘Grillo’ Rodríguez señaló que el tema del Parque Industrial desapareció de agenda por la cantidad de otras cuestiones que requieren solución urgente. Y cree que con “el peronismo solo no alcanza” que es necesario acuerdos con otras fuerzas políticas “pero no para la conformación de listas sino para integrar el gabinete” aclaró.

Otros temas que se escucharon en esta entrevista fueron el análisis de la grave situación económica local y el apoyo provincial, el éxito -según sus palabras- de la gestión de su referente Walter Torchio en Carlos Casares y el crecimiento regional en contraposición con 9 de Julio, su disposición al diálogo con todos los sectores del peronismo sin exclusiones, la necesidad de recursos y gestión en el área de deportes y, como cierre, remarcó que sus exigencias estarán puestas -siempre eventualmente- en planificación y territorio.