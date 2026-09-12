Por Ing. Agr./ Paisajista Florencia Céspedes

Hoy tenemos varios frentes abiertos en 9 de Julio. Tránsito, planificación de la ciudad, agua, cloacas, pavimento y el que está en la boca de todos que es la basura.Mucho se habla y poco se hace. Por qué digo eso? Basta con mirar los canastos de basura y el carpido para concluir que el vecino no sabe distinguir entre basura y residuos.

Una breve reseña del por qué se visualizan los problemas ahora más que antes es que hoy han migrado desde la ruralidad muchas personas. Los datos ya muestran que el 60 por ciento de la población está en los centros urbanos. Este porcentaje está concentrado en el 2 por ciento de la superficie de la tierra, aquí se consume el 80 por ciento de la energía mundial haciendo que liberen al ambiente el 60 por ciento de los gases de efecto invernadero provienen de esa pequeña fracción. Esto provocó que se eleve la temperatura, tormentas severas, sequías, deterioro de calles y basura.Teniendo en claro que la basura no se puede recuperar con algún proceso industrial a diferencia de los residuos, veremos la ventaja que tendría la ciudad en higiene.



Basura es, por ejemplo, insumos para la higiene femenina, pañales usados, paquetes de salchichas sucios, espejos, lamparas bajo consumo, cartones mojados, latas de pintura con restos de la misma, etc. Residuos en cambio se puede recuperar como el plastico, cartones, vidrios, orgánicos. Algunos ejemplos de lo que se puede ahorrar si reciclamos: Plástico – proviene de polímeros qué derivan del petróleo y su degradación natural puede llevar entre los 150 a 1000 años, el fabricar 1 kilo de plástico hace que se consuma 3500 kg de dióxido de Carbono, en cambio, sí proviene del reciclado el consumo es 1700 kg./ Papel- si no se recicla demanda 20 a 28000 litros de agua y entre 15 a 20 árboles para producir 1 tonelada de papel./ El vidrio demanda mucha agua y el Tetrapack, si no se recicla, puede tardar hasta 35 años en descomponerse.

Las fotos son algunos de los ejemplos que muestran que la ciudad no está preparada para usar una tecnología como es el relleno sanitario. Los incendios, con el simple traslado, no van a parar con está metodología.