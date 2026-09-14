Nürburgring: Santiago Baztarrica ganó en la Clase M2

El piloto nuevejuliense Santiago Baztarrica ganó la competencia de la Clase M2 de Endurance en el circuito de Nürburgring. Fue el cierre de un fin de semana con doble jornada en el «Infierno Verde», y alcanzó lo más alto del podio en compañía de sus compañeros de equipo Nicolas Silva y Benjamín Alberts.

La carrera del domingo, correspondiente a la prueba ADAC Barbarossapreis dentro del marco de la fecha NLS9, fue una revancha para la escudería. Durante la actividad previa, un golpe en la pista había privado al equipo de llevarse el triunfo, por lo que las expectativas estaban enfocadas en revertir la situación durante la carrera del domingo. Conduciendo con solidez, el equipo logró sobreponerse a los contratiempos y se aseguró el primer lugar de su divisional.

Baztarrica concluye su paso por Alemania con un resultado que reafirma su capacidad competitiva frente a especialistas del nivel europeo en las denominadas carreras de resistencia.