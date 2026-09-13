Pablo Ginestet: «Es muchísma plata la que pone el productor y se desvía para otros lados»

En diálogo con «Agro 9 Radio» (Supernova 97.9), el presidente de CARBAP, Pablo Ginestet habló sobre la preocupación del sector por los pronósticos climatológicos, las obras inconclusas y la problemática de los caminos rurales. « Es un momento de mucha preocupación para los productores, mas allá de lo productivo y de lo económico, tenemos un pronóstico de un año Niño extremo que va a traer muchas precipitaciones y con los problemas de infraestructura, de caminos rurales y de falta de obras, la preocupación es muy grande Si el pronóstico se termina cumpliendo, las pérdidas, en zona centro y oeste de la provincia van a ser importantes».

Ginestet reconoce que gran parte de la solución es terminar la obra del Plan Maestro del rio Salado pero que eso no va ocurrir en el corto ni en el mediano plazo: «Deberia haber estado terminado en 2015 y faltan, a este ritmo, otros 10 años. Las pérdidas acumuladas por inundaciones que se hubiesen podido evitar, pero lamentablemente la politica no invierte los fondos para que esto esté terminado«. Actualmente, el presidente de CARBAP explicó que de Bragado hasta el mar está terminado el dragado, pero faltan las obras de los canales de los distintos distritos que necesitan drenar el agua al Salado: «La parte importante no se ha hecho, de Bragado al oeste. Todavia no hay licitaciones, está todo muy verde. No hay estudios, nada. El nodo Bragado hace 10 años que se está viendo que se hace. Pero no hay nada». respecto al fonde hídrico, ese procentaje que sale de cada carga de combustible, sea liquido o gas, Ginestet explicó que es para las obras hidráulicas de todas las provincias y con parte de eso se financia parte de las obras en el sector de la provincia de Buenos Aires. Pero lo concreto es que «no se ha girado o esta dormido en la burocracia del Estado».

Los problemas de mantenimiento de caminos y canales, otra de la cuestiones que tienen en vilo a la ruralidad bonaerense. Al respecto, dijo que «los intendentes han tenido desidia al no aplicar lo cobrado por tasa vial al mantenimiento de los caminos y canales. Es un tema transversal a todos los distritos de la provincia«. Fue claro al decir que lo recaudado por tasa de red vial debe ir a donde corresponde: «Es muchísma plata la que pone el productor y se desvía para otros lados».

La seguridad rural, los cazadores que entran a establecimientos sin permiso, fue otro de los temas de la entrevista, tema que preocupa por recientes hechos de robos o maltratos. Al respecto, Ginestet dijo que «En este momento se discute en el Congreso una ley de vandalismo rural que introduce un cambio importante cuando se mete gente a cazar sin permiso. Se trabaja en que sea un cambio en el régimen penal, que sea como una invasión de domicilio como cuando alguien se mete en un patio o casa en un pueblo. Eso está penado, pero en la parte rural es solo una contravención. Es un viejo reclamo de mayor seguridad que tenemos desde CARBAP. Lo que pedimos es que sea el mismo tratamiento de uno que se mete en una casa sin permiso en una ciudad o pueblo«.