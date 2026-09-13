El Bolillero semanal de EXTRA

Le damos un par de vueltas a la manivela, mezclamos las bolillas y sacamos algunas

para marcar temas que dejó la semana

Bolilla incómoda

La fotografía de la intendenta Gentile con el titular del CEAMSE y presidente de la AFA, Claudio ‘Chiqui’ Tapia para pensar en un trabajo conjunto y colaboración entre el CEAMSE y el municipio fue de alto impacto a principios de septiembre cuando se distribuyeron las imágenes y el anuncio de que técnicos del organismo para abordar la gestión de residuos sólidos urbanos de 9 de Julio, analizar las condiciones del relleno sanitario local y coordinar asistencia técnica para el saneamiento del basural a cielo abierto. Cuestión que ocurrió durante esta semana.

La incomodidad no era solo por la figura de Tapia, cuestionado judicialmente antes del encuentro por otros episodios vinculados a la AFA, sino porque el viernes último imputaron al titular del CEAMSE por enriquecimiento ilícito en el CEAMSE y piden datos sobre su patrimonio. La investigación incluye pedidos de información sobre las declaraciones juradas, además de datos vinculados con sus bienes, sus cuentas y su nivel de consumo.

Tapia se incorporó al directorio del CEAMSE como vicepresidente en 2015 y en 2024 asumió como presidente de la empresa estatal encargada de la gestión de los residuos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). La investigación se encuentra en etapa inicial y las medidas dispuestas por la fiscalía (Fiscal Pollicitas) apuntan a determinar si existe alguna inconsistencia entre el patrimonio declarado por Tapia y su evolución durante el período analizado. Los técnicos del CEAMSE estuvieron en 9 de Julio el miércoles 9 de septiembre para recorrer el relleno sanitario y el basural a cielo abierto, con el objetivo de avanzar en el proyecto de saneamiento, cierre del basural y puesta en condiciones del predio para el tratamiento de residuos.

Los especialistas fueron recibidos por la intendenta municipal, María José Gentile, junto a funcionarios locales como el secretario de Vivienda y Urbanismo, Martín Banchero, y la directora de Gestión Ambiental, Oriana Malavolta. En el trabajo técnico se evaluaron las necesidades del terreno y brindaron recomendaciones sobre las etapas operativas necesarias para coordinar el cierre del basural en paralelo con el funcionamiento del relleno sanitario.

Bolilla de aprovechamiento

La exposición de la concejal Paladino (LLA) sobre el estado de “abandono” de calles en Barrios Brasilia y Las Margaritas la llevó a solicitar el uso del RAP, que es el pavimento asfáltico recuperado o reciclado y que se obtiene al perforar o demoler capas de carreteras viejas que ya cumplieron su vida útil. Y su origen se genera durante trabajos de reparación, repavimentación o reconstrucción de calles y rutas. El pedido de resolución, aprobado por unanimidad, quedó como una posibilidad a utilizar, pero fomenta la economía circular y evita desechar escombros, abaratando costos.

Bolilla de queja

Varios concejales puntualizaron en la última sesión la falta de respuestas de los responsables de cada área cuando se plantean reclamos y no tienen solución. “Quedan solo en expresión de deseos”, dijeron.

Bolilla de indiferencia

La negativa del secretario de Obras y Servicios Públicos, Cristian Poggi, a atender las reiteradas solicitudes de diálogo del concejal Héctor Carta, derivó en la queja de este último en el recinto del HCD. El concejal argumentó que el funcionario conocía sobradamente su intención de reunirse; destrato, falta de compromiso y desidia fueron algunos de los adjetivos usados para calificar el accionar de Poggi.

Bolilla de turismo

El concejal ‘Nacho’ Palacios invitó, socarronamente, a funcionarios y concejales del oficialismo a recorrer calles y caminos nuevejulienses por su mal estado en general, al exponer sobre el mantenimiento del barrio ‘Héroes de Malvinas’. Y de paso recordó que el ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis, y la intendenta de 9 de Julio, María José Gentile, firmaron un convenio el 25 de febrero de 2026 para pavimentar el barrio con una inversión donde el gobierno de la Provincia de Buenos Aires destinará $400 millones para la obra de pavimento de hormigón, de la que hasta ahora no se tienen otras novedades.

Bolilla de acusación

La diputada bonaerense Silvina Vaccarezza (UCR + Cambio Federal) señaló que el gobierno nacional tiene “en la ruleta financiera” $354.197 millones que, indicó, deberían estar destinados a obras hídricas para la prevención de inundaciones. I indicó que obtuvo la información vía un pedido de acceso a la información. “Los datos no son una opinión: surgen de un pedido de Acceso a la Información Pública que realicé para conocer qué estaba pasando con el Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica (FFIH)”, señaló. “Estamos hablando de recursos que tienen un destino específico y que deberían estar trabajando para prevenir inundaciones y mejorar la infraestructura hídrica”, dijo Vaccarezza.

Bolilla de alerta

Empresarios de medios y periodistas alertaron por el deterioro de la libertad de prensa y apuntaron contra el Gobierno. FOPEA advirtió que más del 60% de las agresiones registradas contra trabajadores de prensa provienen del Poder Ejecutivo. Periodistas denunciaron restricciones, violencia y dificultades para acceder a la información, mientras ADEPA cuestionó los agravios de Javier Milei y alertó sobre un “efecto contagio”. Lo expusieron el viernes 11 de septiembre en la Cámara de Diputados sobre el deterioro de la libertad de expresión en la Argentina y advirtieron sobre el crecimiento de las agresiones, las restricciones al acceso a la información y el hostigamiento hacia quienes ejercen el periodismo.

Bolilla de hallazgo

El descubrimiento de un documento inédito de 1833, en el que el gobernador de Buenos Aires relata la usurpación inglesa de las Malvinas a su par tucumano, ratifica como fuente histórica la soberanía argentina sobre las islas. El Archivo Histórico de Tucumán halló el oficio mientras trabajaba en la recuperación de su patrimonio. El documento habla de “la intrusión del buque de guerra de Su Majestad Británica, en deshonor del Pabellón Argentino, en ofensa de la integridad del territorio de la República”. Las cuatro hojas, con caligrafía de época en tinta, describen los hechos y denuncian “que un torpe atentado sea cometido por una Nación amiga, y que ha hecho siempre alarde de su fidelidad y moderación, y que no ha perdido oportunidad de manifestarnos la cordialidad de sus sentimientos amistosos de la República Argentina”.

Bolillas de Humor

– Abuelo ¿Qué estás leyendo?

– Un libro de historia

– ¡Pero eso es un libro de pornografía!

– Para ti será pornografía, pero para mí es historia…

Lo más jodido de hacerse viejo, es que cuando crees que lo sabes todo…se te empieza a olvidar.