Causa Fullana: probation en peligro por incumplimiento

Por Redacción Extra Digital

La probation que el 28 de mayo de este año le permitió a Carlos Alberto Fullana, Sergio Nelson Mujica y Federico Horacio Raimundo Obieta evitar el juicio oral por uso de documento privado falso y estafa en concurso real —causa que tramita bajo la carátula ME-1921-2024— podría revocarse. Según pudo saber este medio, los tres imputados no cumplieron dentro del plazo fijado por el juzgado con condiciones centrales del beneficio.

La resolución, dictada por la Magistrada del Juzgado Correccional N° 1 del Departamento Judicial de Mercedes, Claudia Esquivel, había concedido la suspensión por el término de tres años, con vencimiento recién en mayo de 2029, a cambio de una reparación económica de cien millones de pesos para los particulares damnificados y del cumplimiento de una serie de condiciones patrimoniales vinculadas a la sociedad «Juan F. Fullana S.A.», entre ellas la acreditación de que el inmueble sobre Ruta Nacional 5 estuviera libre de gravámenes y en condiciones de ser cedido a la familia damnificada.

Ese plazo, de acuerdo a lo que trascendió, ya venció sin que los imputados —representados por los defensores particulares Alejandro Acuña y Horacio Alejo Chiminelli— cumplieran con lo comprometido: no se firmó la cesión del inmueble y tampoco se efectivizó el pago de los cien millones de pesos ofrecidos como reparación del daño.

El incumplimiento no opera de forma automática. La ley exige que, antes de revocar el beneficio, se realice una audiencia. Pero de confirmarse que ni el inmueble ni el dinero cambiaron de manos, no habría otro camino que el debate oral y público por los delitos de uso de documento privado falso y estafa en concurso real para Carlos Fullana, Mujica y Obieta.

A casi tres meses de un acuerdo que suponía cerrar una disputa familiar y societaria arrastrada durante años, en Tribunales nadie descarta que, debido al incumplimiento, se fije día y hora del comienzo del juicio oral y público.