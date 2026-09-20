«El Niño»: Capacitación de Defensa Civil provincial ente eventuales emergencias

Con la sombra del fenómeno climático de «El Niño» amenazando la llanura bonaerense, la provincia despliega un plan territorial ante eventuales emergencias. En este contexto de prevención y alerta temprana, una delegación del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires brindó una capacitación integral en materia de gestión del riesgo y respuesta ante emergencias.

Fue en la sede del Centro de Desarrollo Socio-Productivo «San Cayetano» donde los visitantes dieron un taller. Néstor Nazábal, jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad, y Fabián García, director Provincial de Defensa Civil, encabezaron a los especialistas. Junto a ellos, Vanesa Misseri aportó su visión desde la Dirección de Fortalecimiento de las Defensas Civiles, mientras que Néstor Guglielmino desgranó los pormenores desde la Dirección de Operaciones y Logística. La bajada al territorio estuvo a cargo de Gastón Rivero, instructor en Gestión Comunitaria del Riesgo y docente de Planes de Emergencias Municipales, secundado por Kobunco Araujo, jefe del Departamento de Capacitaciones. Fue una transferencia de experiencias vital, destinada a revisar cada procedimiento y aceitar los roles de cada actor frente a la emergencia.

La convocatoria reunió al staff municipal presidido por la Intendente Gentile, además representantes de cuarteles de bomberos voluntarios de las diversas localidades, personal de las cooperativas eléctricas, agentes de la Policía Comunal y los efectivos de la Patrulla Rural. El encuentro, segun consta en la información oficial, buscó ajustar los mecanismos de prevención y planificación, entendiendo que la consolidación del trabajo con los organismos provinciales y las fuerzas de intervención es el único escudo verdadero.