Fabián Beltrán: «Estamos muy conformes pero hay que seguir trabajando»

A pocos días de cumplir dos meses al frente de la Secretaría de Seguridad y Tránsito, Fabián Beltrán se refirió a esos primeros sesenta días al frente de la repartición y su plan de Seguridad, refiriéndose -en primer término- a la localidad de Dennehy: “Queremos recuperar la vivienda del viejo puesto de vigilancia y ponerla en valor. La idea es instalar un puesto operativo ahí, porque el tiempo que tarda en llegar la patrulla rural es muchísimo. Estamos totalmente comprometidos y haciendo todo lo que está a nuestro alcance para lograrlo” dijo el funcionario en ‘Temprano para Todo’ (Supernova 97.9). “Sería un agente de avanzada o una sub patrulla, según la denominación que le de el Ministerio de Seguridad” aclaró Beltrán.

“El viejo puesto de vigilancia hace 20 años que no funciona como tal y su puesta en funcionamiento acortaría los tiempos de respuesta de la patrulla rural que tiene una amplia zona a cubrir”. Para Beltrán “cumpliría una doble función para cubrir una vasta zona rural y para la localidad en sentido de la prevención”.

Y agregó que “Observamos que el funcionamiento de la patrulla rural es totalmente ajeno a la policía comunal; colaboramos sí desde la logística, pero no tenemos incidencia operativa. Gestionamos propuestas desde el territorio que creemos que estando aquí podemos ver mejor que desde la superestructura ministerial que su visión no es la misma que nosotros sobre lo que pasa en nuestro suelo”.

El secretario de Seguridad y Tránsito resumió su trabajo en “El secuestro de 70 motos, 8 vehículos por alcoholemia positiva y más de 100 operativos en distintos horarios y diariamente, coordinando con el trabajo en equipo con policía comunal, Guardia Urbana, con Tránsito, policía de seguridad vial, con patrulla rural; se han adquirido materiales para mejorar los distintos puestos policiales para ponerlos en condiciones, entre ellos el de El Provincial. Estamos muy conformes pero hay que seguir trabajando”.