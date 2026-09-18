Eduardo Barucco y las novedades que trae el nuevo torneo

El presidente de la Liga Nuevejuliense de Fútbol, Eduardo Barucco, en diálogo con ‘Temprano para Todo’ (Supernova 97.9) se refirió a las nuevas reglas que ya se implementaron en el Mundial 2026 y cuya intención es agilizar el juego, sancionar conductas antideportivas y límites estrictos en saques y sustituciones y que formarán parte del desarrollo de los partidos de primera división ‘A’ que se inicia este fin de semana. Aclaró que esas reglas ya se están aplicando en Primera ‘B’ y Futbol Femenino. Aclaró que el precio de las entradas -fijado por los clubes- será de $10.000 y $7.000 para jubilados y pensionados.

Barucco mencionó los avances y desafíos en la infraestructura de los clubes que se ha dado durante su gestión y señaló: “Mi materia pendiente es regularizar jurídicamente los clubes y la liga, para homologar torneos, facilitar seguros, subsidios y cuentas bancarias. Las reformas y la digitalización municipal ya agilizan el proceso. El Municipio de Nueve de Julio renovó el convenio con la Dirección Provincial de Personas Jurídicas para facilitar y agilizar la gestión de trámites locales. A través de la Secretaría de Relaciones con la Comunidad, ahora es posible digitalizar la documentación, cargar los archivos en la plataforma y registrar las firmas requeridas directamente desde la municipalidad”.

Al respecto enfatizó que “esta medida flexibiliza los procesos y evita que las comisiones directivas de los pueblos del interior tengan que trasladarse hasta la ciudad cabecera o incurrir en costos de escribanos públicos y juzgados de paz. El objetivo principal de este esfuerzo conjunto es avanzar en la regularización institucional de las asociaciones civiles. Lograr que cada club ordene su situación es un paso indispensable y una meta prioritaria para, en consecuencia, normalizar el funcionamiento de la liga que los agrupa”.