Clima: El verano que viene ya está escrito en el Pacífico

El fenómeno de El Niño más intenso desde que existen registros modernos se consolidó frente a las costas de Perú, y sus efectos sobre el partido tienen fecha estimada. Lluvias por encima de lo normal desde octubre, una primavera fresca que engaña y un verano que vuelve a calentarse. Nueve de Julio tiene tres meses para decidir qué hace con esa información.

Por Redacción Extra Digital

A seis mil kilómetros de la Plaza Belgrano, en una franja de océano que casi nadie mira, el agua está más caliente de lo que estuvo nunca en el registro instrumental. El índice Niño 1+2, que mide la anomalía de temperatura superficial frente a las costas de Perú y Ecuador, trepó a 3,4 grados por encima del promedio. El Niño 3.4, que es el que usan los organismos para clasificar el fenómeno, cerró agosto en 1,8. El Climate Prediction Center de la NOAA mantiene el aviso activo y asigna más del noventa por ciento de probabilidad a un evento de categoría muy fuerte. Para el trimestre octubre-diciembre estima un setenta y cinco por ciento de chances de que se convierta en el El Niño más intenso desde 1950.La Organización Meteorológica Mundial lo da por firmemente establecido y proyecta que persista hasta febrero o marzo de 2027. Es decir, durante toda la campaña gruesa.

Esa anomalía oceánica no se queda en el Pacífico. Reordena la circulación atmosférica de medio hemisferio y deja una firma sobre el sudeste de Sudamérica que los modelos vienen dibujando con notable coincidencia. Los mapas del modelo australiano ACCESS-S2, distribuidos a través del servicio Copernicus de la Unión Europea, y el pronóstico trimestral del Servicio Meteorológico Nacional cuentan la misma historia por caminos independientes.

Una primavera fresca que no significa lo que parece

La historia es esta. Entre octubre y noviembre se instala un excedente de lluvias sobre Paraguay, el sur de Brasil, Misiones, Corrientes, Uruguay y el este bonaerense. Nueve de Julio queda dentro de la zona con precipitaciones por encima de lo normal, aunque fuera del núcleo de mayor exceso. En el mismo período aparece una anomalía negativa de temperatura sobre el centro del país, que se profundiza en noviembre y llega a superar los dos grados por debajo del promedio en Mendoza, La Pampa y el oeste bonaerense.

Conviene detenerse acá, porque es el punto donde la lectura pública de estos mapas suele extraviarse. Una anomalía de dos grados por debajo del promedio en noviembre sigue siendo un noviembre cálido. La anomalía mide la distancia respecto de una media histórica, y nunca la temperatura que va a marcar el termómetro.Frío y lluvia no son dos pronósticos distintos. Son el mismo fenómeno visto de los dos lados. Más nubosidad significa menos radiación directa sobre la superficie, y menos radiación directa significa temperaturas medias más bajas. La primavera fresca es la consecuencia aritmética de la primavera húmeda.

El segundo punto es tan importante como el primero. Esa anomalía fría se desarma en diciembre y prácticamente desaparece en enero. Para febrero, todo el país vuelve a valores normales o superiores. Quien lea «primavera fría» y lo extienda al verano va a equivocarse de estación completa.

Lo que se juega en el campo

Para el productor del partido hay dos calendarios superpuestos y conviene separarlos. El primero es el trigo. La cosecha bonaerense cae entre noviembre y diciembre, exactamente sobre la ventana húmeda. El rinde puede ser bueno. El problema se concentra en la calidad del grano. Lluvias reiteradas durante el llenado y la cosecha habilitan fusarium, favorecen el brotado en espiga, demoran las máquinas y terminan traduciéndose en descuentos por grado al momento de la entrega. Es una pérdida que no se ve en el lote y aparece en el ticket.

El segundo calendario es la gruesa. Un perfil de suelo cargado de humedad al inicio de la campaña es, en principio, una buena noticia para el potencial de rinde de maíz y soja. El costo aparece en la operación. Piso blando para la maquinaria, siembras de maíz temprano que se corren de fecha, mayor presión de enfermedades foliares por humedad persistente y caminos rurales que dejan de ser transitables justo cuando hay que mover insumos. Con suelos saturados desde noviembre, un evento puntual de ochenta o cien milímetros en enero deja de comportarse como lluvia útil y pasa a comportarse como anegamiento.

La cuenca que no perdona

Hay un dato del pronóstico trimestral del Servicio Meteorológico Nacional que merece más atención local de la que recibió. El organismo concentra el máximo riesgo de crecidas y anegamientos en Misiones, Corrientes, Formosa, Chaco y Santa Fe, pero deja explícitamente a la provincia de Buenos Aires bajo observación, y la razón que da es la lentitud del escurrimiento superficial.

Nueve de Julio conoce esa lentitud de memoria. La pendiente mínima de la cuenca del Salado convierte cualquier excedente sostenido en agua que se queda. El partido no necesita estar en el núcleo de máxima precipitación para complicarse. Le alcanza con recibir por encima de lo normal durante varios meses seguidos sobre un suelo que ya no absorbe.

La diferencia con otros años es que esta vez el aviso llegó con anticipación y con respaldo técnico convergente. Eso traslada la discusión desde el terreno de la fatalidad meteorológica hacia el de la previsión administrativa. El estado de los canales, la limpieza de alcantarillas, el mantenimiento de la red de caminos rurales y la existencia de un protocolo de contingencia antes de diciembre dejan de ser temas de gestión rutinaria para convertirse en decisiones con costo verificable. Son preguntas legítimas para hacerle al municipio y a la autoridad hídrica provincial ahora, y no en marzo.

Las cautelas que corresponden

Todo lo anterior descansa sobre pronósticos estacionales, y eso obliga a una advertencia honesta. Los mapas que circulan estos días provienen de un único modelo, el australiano ACCESS-S2, dentro de un sistema que es multimodelo por diseño. Que coincida con el trimestral del Servicio Meteorológico Nacional refuerza la señal, aunque no la convierte en certeza. La habilidad predictiva de estos productos cae con rapidez más allá de los dos o tres meses. Las proyecciones de temperatura para enero y febrero reflejan tanto el fenómeno de El Niño como la tendencia de calentamiento de fondo que el modelo arrastra, y esas dos cosas resultan difíciles de separar a simple vista. Además, la línea de base con la que se calculan las anomalías es el período 1993-2015, que ya era cálido. Medidas contra la referencia clásica de 1961-1990, las anomalías positivas serían todavía mayores.

Queda un último detalle técnico con consecuencias prácticas. Los mapas de precipitación disponibles cubren octubre y noviembre, y no hay todavía proyecciones difundidas para el trimestre diciembre-febrero, que es precisamente el que define la suerte de la gruesa. La actualización llega a mediados de cada mes y conviene esperarla antes de tomar decisiones de siembra irreversibles. Con esas salvedades sobre la mesa, la conclusión se sostiene. El océano Pacífico ya escribió el borrador de los próximos seis meses. La parte que todavía está en blanco es la que se decide acá, qué es lo que hace el partido con tres meses de aviso.

Fuentes Climate Prediction Center, NOAA, ENSO Diagnostic Discussion, septiembre de 2026. Organización Meteorológica Mundial, El Niño/La Niña Update, agosto de 2026. Servicio Meteorológico Nacional, pronóstico climático trimestral, agosto de 2026. Copernicus Climate Change Service (C3S) y Bureau of Meteorology de Australia, modelo ACCESS-S2, mapas de anomalías mensuales.