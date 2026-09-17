Dennehy: Evalúan establecer una base de Patrulla Rural



El Municipio analiza la creación de una base operativa de la Patrulla Rural en la localidad de Dennehy, para fortalecer la prevención y la capacidad de respuesta ante incidentes en una extensa área agrícola del distrito. Por este motivo el subsecretario de Seguridad y Tránsito, Fabián Beltrán visitó la localidad y, junto con el delegado Emmanuel Bandera, evaluó diferentes alternativas para reacondicionar un espacio que sea capaz de albergar de manera permanente las instalaciones de la fuerza de seguridad.

La iniciativa busca extender el alcance operativo y reducir los tiempos de respuesta en el ámbito rural. Según los lineamientos trazados, la nueva base permitiría brindar una cobertura directa no solo a los campos de Dennehy, sino también a las zonas rurales de Carlos María Naón y Patricios, abarcando además los sectores limítrofes con los partidos vecinos de Bragado y 25 de Mayo.

Para analizar la viabilidad técnica y edilicia del proyecto, Beltrán estuvo acompañado por el secretario de Vivienda y Urbanismo del municipio, Martín Banchero. Los funcionarios continuarán estudiando las opciones de infraestructura para determinar los próximos pasos de la propuesta.