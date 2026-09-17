Patín Artístico: Catalina Legnoverde se lució en San Juan

Gran logro de Catalina Legnoverde en el Campeonato Nacional Absoluto de Patín Artístico, que se disputó en San Juan. La representante de El Fortín logró posicionarse entre las 20 mejores exponentes del país durante su participación el sábado pasado en este certamen.

El evento, que tuvo como escenario principal el velódromo Vicente Alejo Chancay, reunió a las figuras emergentes de la disciplina a nivel federal. Acompañada en la pista por su entrenador, César Salas, la joven nuevejuliense compitió en la categoría B Promocional Mini Infantil.

Tras la ejecución de su rutina oficial, los jueces le otorgaron una puntuación final de 22,88. Este registro le permitió consolidar su lugar dentro de la élite de su divisional a nivel nacional. El resultado obtenido en la provincia cuyana marca un hito en su progresión deportiva. Especialistas del sector señalan que este tipo de clasificaciones reflejan la dedicación, el rigor de los entrenamientos y la perseverancia requeridos para avanzar en un deporte caracterizado por su alta complejidad técnica.