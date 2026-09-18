Automóviles Sport compiten desde hoy en el autódromo

Desde hoy y hasta el domingo, el autódromo de 9 de Julio será la sede del Premio Fernando Schneider, evento organizado por el Club de Automóviles Sport (CAS) que reunirá a vehículos deportivos e históricos de competición. La prueba se desarrollará sobre el trazado largo de 4.616 metros y contará con la participación de cinco divisiones: GT, SportVelocidad, MiniCAS, LineaCAS y el Desafío Turismo Nacional Histórico (DTNH). El reglamento establece finales de hasta 12 vueltas o 30 minutos de duración, con la particularidad de la categoría SportVelocidad, que dividirá su tiempo en pista en 15 minutos de regularidad y 15 de velocidad pura.

Más allá del aspecto competitivo, la organización subraya el carácter social del evento. El Club de Automóviles Sport basa su propuesta en la camaradería y la exhibición de modelos que representan distintas épocas del automovilismo, permitiendo a los espectadores recorrer los boxes y observar la mecánica de los vehículos de cerca.

El cronograma oficial comenzará el viernes a las 8:00 de la mañana con la apertura del recinto, las verificaciones técnicas y los primeros entrenamientos libres. La jornada del sábado incrementará el ritmo competitivo con las sesiones clasificatorias a partir de las 12:10 y el inicio de las primeras carreras desde las 14:30. El evento concluirá el domingo con las competencias definitivas, que arrancarán a las 10:20 horas. La ceremonia de entrega de trofeos está programada para las 13:30, estimando el cierre de la actividad sobre las 14:30.

El AutomotoClub Nuevejuliense confirmó que el acceso del público será libre y gratuito durante los tres días. Las instalaciones contarán además con servicio de cantina, buscando consolidar al autódromo como un espacio de encuentro familiar y social para toda la comunidad.