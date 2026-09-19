El municipio presentó el programa MUNA

La Municipalidad de Nueve de Julio presentó oficialmente el proyecto Municipio Unido por la Niñez y la Adolescencia (MUNA), una iniciativa impulsada por Unicef que busca diseñar e implementar políticas públicas integrales orientadas a mejorar la calidad de vida de los menores en el distrito. El lanzamiento tuvo lugar en el Centro de Desarrollo Socio Productivo San Cayetano y estuvo encabezado por la intendenta local, María José Gentile. El encuentro contó además con la participación de autoridades municipales, representantes del Gobierno de la provincia de Buenos Aires y miembros del Grupo Pharos, socio estratégico del organismo internacional. Ya en Junio la intendente Gentile habia firmado el convenio en La Plata en un acto que presidió el gobernador Axel Kicillof.

El programa tiene como propósito principal dotar a los gobiernos locales de herramientas técnicas y de planificación para garantizar los derechos de los más jóvenes. Entre sus metas centrales se destaca la mejora en el acceso a los servicios de salud, educación y protección social, así como la creación de entornos libres de violencia y el fomento de la equidad. Además, la iniciativa busca involucrar activamente a los adolescentes en la toma de decisiones que los afectan.

Segun se informó oficialmente, el municipio transita una etapa avanzada de autodiagnóstico. En esta fase, los equipos técnicos evalúan la situación de los jóvenes locales para dar respuestas a sus principales problemáticas, un trabajo coordinado por María Victoria Vozza y Romina Manniello, representantes del Grupo Pharos.

Durante el acto de apertura, Gentile destacó que el convenio firmado recientemente con la administración provincial permite potenciar el trabajo territorial y explorar nuevas estrategias de asistencia para los menores. Por su parte, la secretaria de Desarrollo Comunitario, María Márquez, subrayó la importancia de este acuerdo tripartito para obtener una radiografía precisa de la minoridad local y, a partir de allí, establecer pautas de trabajo claras. En la misma línea, la subsecretaria de Niñez, Adolescencia y Familia, Juliana Langoni, remarcó que el objetivo a largo plazo es que los proyectos derivados de este diagnóstico se consoliden como verdaderas políticas de Estado, garantizando su continuidad sin importar los cambios de administración.

La llegada del programa MUNA al partido bonaerense es el resultado de un trabajo entre el Ejecutivo local y referentes del Concejo Deliberante, un paso que busca consolidar el compromiso institucional con el desarrollo y la protección de los derechos de las nuevas generaciones.