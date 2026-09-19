Limón, claves para sacarle jugo

Para hoy pensé en brindar una ayuda para los que están pensando en poner cítricos en sus hogares ahora qué se va el frío, los orígenes de los cítricos para la bibliografía está en regiones del sudeste asiático, el avance del comercio mundial hizo que se expandiera por el resto del mundo.

Los cítricos requieren climas cálidos, si bien se pueden multiplicar por semillas, no es lo más común ya que es más lenta la entrada en producción.



Los genetistas buscan por está técnica de multiplicación los siguientes parámetros:

Seleccionar semillas de los mejores frutos que s

e plantan en un sustrato bien drenado y se mantienen a temperaturas entre 20 y 30°C.

El tiempo de germinación va entre las 2 y las 6 semanas, dependiendo de la especie.

El tiempo de fructificación al ser de semilla será entre 6 y 10 años.



El injerto es la técnica más utilizada para asegurar que el árbol produce frutos más temprano y de mejor calidad, comencemos con algunos tips para no fallar:

Se selecciona una variedad resistente a enfermedades y adecuada para el tipo de suelo.

Se toma una ramilla (yema o púa) de un árbol madre productivo, asegurando que los frutos serán idénticos. La u

nión del injerto y el portainjerto se realiza mediante injerto de yema en T o injerto de púa.

Un árbol injertado puede empezar a producir frutos en 2 a 3 años, mucho más rápido que uno cultivado por semillas.

El injerto permite obtener árboles más vigorosos, resistentes a enfermedades y con producción garantizada.