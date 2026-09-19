Limón, claves para sacarle jugo

Para hoy pensé en brindar una ayuda para los que están pensando en poner cítricos en sus hogares ahora qué se va el frío, los orígenes de los cítricos para la bibliografía está en regiones del sudeste asiático, el avance del comercio mundial hizo que se expandiera por el resto del mundo. Los cítricos requieren climas cálidos, si bien se pueden multiplicar por semillas, no es lo más común ya que es más lenta la entrada en producción. Los genetistas buscan por está técnica de multiplicación los siguientes parámetros: Seleccionar semillas de los mejores frutos que se plantan en un sustrato bien drenado y se mantienen a temperaturas entre 20 y 30°C. El tiempo de germinación va entre las 2 y las 6 semanas, dependiendo de la especie. El tiempo de fructificación al ser de semilla será entre 6 y 10 años. El injerto es la técnica más utilizada para asegurar que el árbol produce frutos más temprano y de mejor calidad, comencemos con algunos tips para no fallar: Se selecciona una variedad resistente a enfermedades y adecuada para el tipo de suelo. Se toma una ramilla (yema o púa) de un árbol madre productivo, asegurando que los frutos serán idénticos. La unión del injerto y el portainjerto se realiza mediante injerto de yema en T o injerto de púa. Un árbol injertado puede empezar a producir frutos en 2 a 3 años, mucho más rápido que uno cultivado por semillas. El injerto permite obtener árboles más vigorosos, resistentes a enfermedades y con producción garantizada.
Algunas variedades se pueden propagar por esquejes, aunque no es el más común. Este método se usa principalmente para cítricos ornamentales, como el limonero enano, pero no es recomendable para producción comercial de frutos. El naranjo dulce y el limonero prosperan en suelo bien drenado y temperaturas templadas, climas subtropicales: La mandarina y el pomelo toleran temperaturas más frescas en invierno, pero requieren veranos calurosos. Debido a su gran adaptabilidad y productividad, los cítricos son cultivados en huertos comerciales, jardines privados y espacios urbanos, aportando belleza, aroma y frutos saludables. Algunas de las plagas que podemos encontrar en el limonero son las hormigas negras, al disminuir el área fotosintetica hace que se debilite la planta. También el Minador, que en hojas jóvenes se lo encuentra fácil por dejar caminitos. En veranos secos ojo con los trips y cochinillas que estás últimas al dejar un sustancia pegajosa favorece a los hongos. Como todo árbol frutal, el limonero necesita una poda regular para mantenerse sano, fuerte y con buena producción, en la foto se ve un claro ejemplo de un chupón (sacarlo para que no consuma agua y nutrientes es muy importante). No es un capricho estético, la poda en el momento adecuado ayuda a concentrar la energía de la planta, fortalece las ramas principales y garantiza frutos de mejor tamaño y calidad en la próxima temporada.
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Fue candidata principal a concejal de la lista vecinal 1008 ‘Valores Republicanos’ en las elecciones legislativas del 2025. Sacó...