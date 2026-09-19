Rosana Asensio, sin anestesia

Fue candidata principal a concejal de la lista vecinal 1008 ‘Valores Republicanos’ en las elecciones legislativas del 2025. Sacó un buen caudal de votos para un espacio debutante, peleando voto a voto el cuarto lugar con la lista oficial de la gestión. Rosana Asensio, odontóloga de profesión, visitó Supernova 97.9 para dialogar en ‘Temprano para Todo’ sobre su intención renovada de participar en las próximas elecciones.

Asensio estuvo acompañada por Claudia De Cesare que participa del espacio como otras personas sin trayectoria previa en cargos políticos. “El objetivo principal del grupo es participar en las elecciones locales para representar las necesidades de la comunidad desde una mirada cercana. Estamos sumando voluntades para participar en beneficio de la comunidad” dijo y agregó: “aún no definimos quién encabezará la lista. La experiencia anterior mostró un fuerte apoyo vecinal y nos impulsó a seguir, aunque faltó difusión y tiempo para organizarnos”.

Respecto a los objetivos del grupo explicó que “impulsamos un espacio vecinal, buscando referentes, escuchando a las localidades y sumando gente pese al descreimiento y las presiones, que también las hay. Priorizamos el municipio, pero creemos necesario articular con los gobiernos provincial y nacional para mejorar la comunidad”. A pesar de las dificultades, sabe que el debut en sociedad fue, por lo menos, interesante: “Logramos una buena elección pese al poco tiempo, la falta de recursos y las dificultades para recorrer las localidades. Seguimos trabajando a pulmón y sumando apoyo vecinal para cambiar las cosas”.

La temperatura de la charla se incrementó cuando llegó el momento de hablar de la gestión municipal, ámbito que conoce bien por trabajar dentro del mismo desde hace años. Fue tajante al expresar: “Cuestiono los recortes en salud y la desigualdad laboral municipal: se exige más a quienes cumplen, mientras se tolera el ausentismo y se abandona la atención comunitaria”.

Decididamente crítica de la gestión dijo que “El sector público es para reivindicarse, para servir a la comunidad, para hacer algo por el otro. No es para llenarse de guita, el sector público no. Andá al privado si querés llenarte de plata, llenate de plata de otra manera. El público es para servir a la comunidad, siempre fue así. Ahora no, es para becados -ironiza-. El sector público no tiene que ser una beca. En el sector público no puede ser que la mitad se rompa el alma laburando y la otra mitad que no vaya a laburar. Y que cuando vos vayas a decirle algo a la secretaría de salud o que vayas a quejarte a algún lado, a personal o a donde sea, vos sos el mal compañero”.

Y fue más gráfica al explicar que “Tenemos casos de colegas que se rompen aparatos y no van 6 meses a laburar, pero cobraron todo el mes, todos los 6 meses el sueldo, Entonces, yo pregunto a esa gente, ¿por qué no la pusieron a trabajar en otro lado? ¿Por qué no la trasladan?”

Más adelante dijo: “Critico la falta de capacitación, controles y gestión en el municipio, cuestioné la mala administración de recursos y reclamé transparencia, seriedad y el pago del SAMO al personal de salud”. Y también reprochó el deterioro de “la atención y la gestión municipal, el aumento del empleo público mientras crece la desocupación y la falta de respuesta a problemas vecinales. Desde la lista vecinal, trabajamos en proyectos comunitarios y pedimos dejar de lado las rivalidades partidarias para mejorar 9 de Julio”.

Rosana Asensio y un diagnóstico sin anestesia de una candidata dispuesta a seguir sumando voluntades por un cambio.