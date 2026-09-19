Copa Davis: Navone «al banco» frente a Turquía

Llegó el día. Hoy comienza la fecha de Copa Davis y el equipo argentino ya tiene todo listo para enfrentar a Turquía por el Grupo Mundial I de la Copa Davis. El capitán Javier Frana se decidió por Thiago Tirante por encima de Mariano Navone para ocupar el puesto de segundo singlista. La serie, que se disputará este fin de semana en el estadio Ruca Che de Neuquén, es importante para las aspiraciones albicelestes de conseguir una victoria que les permita avanzar a los Qualifiers de 2027 y evitar el descenso al Grupo Mundial II.

La elección del single 2, que acompañará al singlista uno que es Francisco Cerúndolo, no fue sencilla. Tanto Tirante como Navone llegaron a esta instancia exhibiendo un nivel superlativo y una notable paridad. Ambos tenistas han protagonizado una temporada brillante, destacándose por sólidas actuaciones recientes en la gira de cemento norteamericana (con Tirante brillando en Montreal y Cincinnati, y Navone llegando afilado tras el US Open), e incluso compartiendo el inusual hito de haber derrotado a Novak Djokovic este año.

El antecedente de Tirante con el equipo nacional parece haber sido el elemento determinante en la consideración de Frana. En febrero de este año, cuando varias figuras declinaron participar en la compleja serie disputada en Busan ante Corea del Sur, Tirante dio un paso al frente. Su victoria ante Hyeon Chung en aquella oportunidad dejó una marca profunda en el cuerpo técnico, consolidando una confianza que hoy se ratifica en suelo patagónico.

La acción comenzará hoy sábado al mediodía sobre la superficie rápida construida especialmente para la ocasión, ante una concurrencia estimada de tres mil espectadores. Cerúndolo será el encargado de abrir el cruce enfrentando a Yanki Erel, el segundo jugador turco. A continuación, será el turno de Tirante, quien jugará contra Mert Alkaya, el mejor posicionado del equipo visitante dirigido por Erhan Oral. Para el domingo, el dobles estará a cargo de la dupla Andrés Molteni y Guido Andreozzi, quienes se medirán ante Tuncay Duran y Arda Azkara.

Consciente del desafío, Tirante ha manifestado sentirse plenamente preparado, tanto en el aspecto físico y mental como en el análisis táctico. El jugador advirtió sobre la peligrosidad del conjunto visitante, destacando su estilo habilidoso y ofensivo, y recordó que la Copa Davis suele ser un escenario propicio para dar grandes sorpresas al margen de los ránkings. Asimismo, el cuerpo técnico contempla que, de concretarse un contundente 3-0 el domingo, Mariano Navone tendría la oportunidad de disputar el cuarto punto para asegurar rodaje en todo el plantel. Con el equipo definido y el estadio listo, Argentina buscará imponer su jerarquía local y dar un paso hacia su retorno a la élite del tenis mundial.