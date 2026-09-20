Enriquez: «Estamos cambiando por completo la gestión de la red rural del Partido»

La Sociedad Rural de 9 de Julio, junto a productores autoconvocados y otras entidades agropecuarias – Federación Agraria Argentina, Coninagro y Soc. Rural Argentina- impulsa un proyecto para crear una Comisión Vial Rural que reemplace la órbita estrictamente municipal en la administración y mantenimiento de los caminos y la red hidráulica del distrito. Al estado de situación de las reuniones que se vienen realizando se refirió Hugo Enríquez, presidente de la SR9dJ.: “La realidad es que hoy tenemos una buena sintonía entre las entidades incluso con los productores referentes, trabajando todos para el mismo lado y empujando para el lado de la ruralidad, que es una necesidad en común para todo el sector y para toda la comunidad, que es tratar de reflotar toda la red vial y todo el manejo hídrico del partido».

Y al repecto agregó que «Existe buena coordinación entre las entidades. Se trabajan dos vías: una mesa de emergencia hídrica para resolver lo inmediato y un proyecto técnico, gradual y de largo plazo para reformar integralmente la red vial y establecer una política de Estado”.

La iniciativa surge ante el marcado deterioro y la intransitabilidad de la red vial rural en 2025 y parte de este año, agravados tras las inundaciones previas y la falta de obras de recuperación estructural, además de la amenaza que representa el anuncio de la corriente del Niño, que otros califican como ‘Súper Niño’: “La urgencia del niño es otra cuestión, una cuestión del día a día, que, de hecho, el 24 de septiembre se llamó de vuelta al municipio con la provincia, para una mesa de emergencia hídrica como la que teníamos hasta fin de marzo, que después dejó de funcionar, que es para encarar el día a día, el ahora. El otro es un proyecto a mediano y largo plazo, totalmente distinto y es para trazar una política de racionalidad, buscar una política de estado que trascienda a todos los gobiernos del turno”.

«Estamos cambiando por completo la forma de gestionar la red vial de 9 de Julio, empezando por su marco jurídico«, agregó Enríquez, «queremos encarar este desafío con una mirada totalmente nueva para dar una solución definitiva. Esto no se logra de un día para el otro, requiere tiempo, planificación y un proyecto serio. Lo estamos haciendo a conciencia para asegurar que el esfuerzo valga la pena y dé verdaderos frutos. Ese es nuestro compromiso”.