Deportes«Panterita» Rodríguez: «Me estoy preparando para volver a ser campeón»21 septiembre 2026 FacebookXPinterestWhatsAppImpresiónTelegram En una extensa charla con el equipo de Supernova Deportivo, Franco «Panterita» Rodriguez contó cómo es el día a día de un boxeador profesional y lo felíz que le hace entrenar a chicos nuevos junto a su preparador Elías Pino.Últimas noticias Localesadmin - 21 septiembre 2026Cabezas y el frente necesario para competirle al peronismoPor Redacción Extra Digital "No hay otra chance que no sea la del año que viene hacer un frente en... Secciones El Editorial del Lobo / Diez años de palco y ahora llueve admin - 21 septiembre 2026 General El fenómeno del anuncio permanente admin - 21 septiembre 2026 Secciones El Bolillero semanal de EXTRA admin - 21 septiembre 2026 Deportes Newcom: Las +50 de Atlético campeonas provinciales en Lobos admin - 21 septiembre 2026 Noticias relacionadas Newcom: Las +50 de Atlético campeonas provinciales en Lobos Deportes admin - 21 septiembre 2026 Básquet: Racing de Chivilcoy y Argentino de Junín se enfrentarán en 9 de Julio Deportes admin - 21 septiembre 2026 Copa Davis: Navone «al banco» frente a Turquía Deportes admin - 19 septiembre 2026 Eduardo Barucco y las novedades que trae el nuevo torneo Deportes admin - 18 septiembre 2026