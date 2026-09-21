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«Panterita» Rodríguez: «Me estoy preparando para volver a ser campeón»


En una extensa charla con el equipo de Supernova Deportivo, Franco «Panterita» Rodriguez contó cómo es el día a día de un boxeador profesional y lo felíz que le hace entrenar a chicos nuevos junto a su preparador Elías Pino.

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