Básquet: Racing de Chivilcoy y Argentino de Junín se enfrentarán en 9 de Julio 

El estadio Ernesto Báncora de la ciudad de 9 de Julio será la sede de un partido de básquetbol profesional el próximo martes 22 a las 20:30 horas. Racing de Chivilcoy y Argentino de Junín disputarán la Copa Atlético 9 de Julio, en un partido de preparación previo al inicio de la nueva temporada de la Liga Nacional.

El evento permitirá al público local presenciar a jugadores de la máxima categoría del deporte nacional. En el plantel de Racing destaca la presencia de Marcos Delía, pívot de 2,06 metros y exjugador de Boca Juniors y Obras. Delía, quien se consagró subcampeón mundial con la Selección Argentina en China 2019, jugará su primera temporada en el equipo de Chivilcoy, cuyo debut oficial en la liga está programado para el 8 de octubre ante San Martín de Corrientes.

Por su parte, Argentino de Junín presentará a sus nuevos refuerzos internacionales antes de su primer partido oficial, previsto para el 30 de septiembre frente a Ferro Carril Oeste. El equipo incorporó al base estadounidense Dylan Smith, con paso reciente por México, y al pívot de 2,16 metros Seth Pinkney, proveniente de Kosovo. A ellos se suma el regreso del pívot brasileño Romulo Guzmao Costa, de 2,07 metros, tras jugar la temporada pasada en la provincia de Chaco.

La organización diseñó un evento orientado al público familiar. La jornada contará con entradas a precios populares, servicio de cantina, música, animación y sorteos, buscando ofrecer una opción de entretenimiento completa para los asistentes.