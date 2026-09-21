Newcom: Las +50 de Atlético campeonas provinciales en Lobos

El conjunto de newcom femenino + 50 años del Club Atlético 9 de Julio se consagró campeón provincial en Lobos. La victoria lograda en una final nuevejuliense, les otorgó la clasificación directa al certamen nacional de la disciplina. El torneo fue organizado por la secretaría de Newcom de la Federación Bonaerense de Voley y reunió a delegaciones de toda la provincia. Además del equipo campeón, participaron Madre Selva de Lobos, CEF 101 de 9 de Julio, Independiente de Tandil, Cadetes de Mar del Plata, Fénix de Las Flores y Escorpiones de Salliqueló.

Durante la fase de grupos, el Club Atlético compitió en la Zona A, donde alcanzó el primer puesto con dos victorias consecutivas. El equipo superó a Independiente de Tandil por 15-3 y 15-7, y luego venció a Cadetes de Mar del Plata por 15-8 y 15-6, asegurando su pase a la final. La final fue 100% nuevejuliense dado que el CEF 101 logró liderar la Zona B. El Club Atlético se quedó con el campeonato tras imponerse en dos sets. Luego de una primera manga ajustada que finalizó 16 a 14, el equipo dominó el segundo parcial por 15 a 7 para sellar el triunfo. El plantel campeón, tuvo la dirección técnica de Susana Reale, y contó con Marisel Oyarzábal, Karina De Buono, Daniela Aniassi, Alejandra Aramburu, Claudia Cañizal, Fany Mortarini, Luciana Amendolara, Verónica Mallemaci y Verónica Porras.

Con este título, el equipo bonaerense avanza al próximo Torneo Argentino, competencia que se disputará en la ciudad rionegrina de Choele Choel entre el 30 de octubre y el 1 de noviembre.